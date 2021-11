Uno smartwatch a meno di 7€? Possibile con questa scommessa di Amazon!

Mentre impazzano le consuete offerte giornaliere di Amazon, eBay e Mediaworld, in questo articolo vogliamo tornare nuovamente sul portale statunitense per illustrarvi una nuova ed interessante iniziativa, rivolta a chi desidera comprare uno smartwatch economico e funzionale. In questo articolo vi spieghiamo come acquistarlo al miglior prezzo!

Lo smartwatch in questione è chiamato Flytise D18. Si tratta di un articolo estremamente economico, ma possiede tutto il necessario per eccellere in questo campo. Innanzitutto, vanta un display da 1,3 pollici a colori, in grado di riprodurre in chiaro diverse informazioni contemporaneamente, come il numero di passi compiuti durante una giornata.

Chiaramente, essendo un dispositivo intelligente, vanta anche diversi sensori per monitorare la frequenza cardiaca e, di conseguenza, la qualità del sonno. Oltre a ciò, è pienamente compatibile con tutti gli smartphone in circolazione, il ché permette di ricevere le notifiche del proprio dispositivo al polso (solo su Android ndR).

Per quanto concerne il suo design, ci troviamo di fronte ad uno smartwatch minimalista in tutto e per tutto. Con il suo cinturino in TPU, inoltre, assicura una sensazione al tatto confortevole, che evita soprattutto l’eccessiva sudorazione. Garantisce una buona autonomia, grazie alla presenza di una batteria agli ioni di litio da 150 mAh.

Il Flytise D18 è un prodotto eccellente, specie se consideriamo il suo prezzo di vendita irrisorio, che viene tagliato ulteriormente del 50% con il codice sconto “B49ZVX4M”, portandolo a soli 6,99€. Ciò detto, come prevedibile, questo orologio non rappresenta l’unica offerta di Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale.

