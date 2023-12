ClitTrak, arriva il "fitbit per il clitoride"

La maggior parte di noi sa a malapena cosa sia il clitoride, e sul tema si sprecano battute su bisogno di mappe e bussole. La realtà è che anche a livello scientifico ci sono diverse lacune da colmare, soprattutto se lo si confronta agli studi sul pene e agli sforzi fatti per risolvere problemi grandi e piccoli.

Ragion per cui Ashley Winter, urologa con un pubblico social più che discreto (oltre 140mila follower su X), ha deciso di colmare almeno in parte questa lacuna nella nostra conoscenza. Per riuscirci, Winter sta collaborando con la società Firmtech, che finora si è occupata di giocattoli erotici smart, incentrati in particolare sul pene. Insieme, stanno creando ClitTrak, qualcosa che si può descrivere come “un fitibit per il clitoride”.

Il dispositivo ha un sensore di impulsi per fotopletismografia (PPG) che va a posarsi sull’organo. Alle pazienti viene poi chiesto di vedere alcuni video o di svolgere attività più o meno eccitanti sessualmente. In questo modo si raccolgono dati sul flusso sanguigno, registrando un cambiamento del tutto simile a quello dell’erezione maschile - su cui studi simili sono stati fatti decenni fa.

Winter ha presentato la ricerca e i risultati preliminari a una recente conferenza, ed è ora alla ricerca di investitori per sviluppare ulteriormente il progetto. Il fine ultimo è quello di creare un prodotto commerciale, quindi la ricerca è solo un punto di passaggio.

"Non riusciamo nemmeno a pensare a tutte le cose che si potrebbero fare avendo una sorta di visione quantitativa della funzione erettile del clitoride, perché nessuno l'ha mai fatto", ha detto Winter. "Il che è assurdo, no? Voglio dire, siamo nell'era in cui si può vedere l'elettrocardiogramma, il contenuto del sudore, la glicemia continua. Per ogni cosa c'è un dispositivo indossabile".

L'autrice ritiene che il ClitTrak sia utile per il biofeedback sessuale nel sesso di coppia o da soli, per capire cosa ci eccita. "Abbiamo ignorato la cosa perché la gente pensa che sia troppo difficile capire come metterci un sensore. Il che è come... una scusa un po' stupida, no?". Disse Winter. "Nessuno si sta impegnando. Non è così difficile".