10 smartphone sotto i 500€ da non lasciarsi sfuggire prima che finisca il Prime Day!

Manca pochissimo alla fine del Prime Day 2024 e molti saranno ancora incerti sull'acquistare qualcosa o cosa acquistare, tra le tantissime offerte ancora attivo. Per questo, in questo articolo, ci rivolgiamo alle persone che stanno cercando un nuovo smartphone e non vogliono superare un budget di 500€. Di seguito, vi proponiamo le migliori offerte che - per rapporto qualità/prezzo - ci teniamo a suggerirvi.

La nostra selezione include modelli recentissimi e innovativi come il CMF Phone 1, di cui potete leggere la recensione sulle nostre pagine, fino a prodotti di una certa rilevanza, come il conosciutissimo Pixel 7a, che raggiungo i prezzi più bassi di sempre su Amazon. E se non siete convinti dei modelli proposti qui sotto vi ricordiamo che potete sempre consultare la nostra guida ai migliori smartphone sotto i 500€.

Gli smartphone da non perdere prima della fine del Prime Day