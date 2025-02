AFFARE DEL GIORNO: Motorola Edge 50 Neo a PREZZO SCONTATO su Amazon! -33%

Se state cercando uno smartphone di fascia media con caratteristiche premium, oggi avete un’occasione imperdibile: il Motorola Edge 50 Neo è disponibile su Amazon a soli 286,50€, con un incredibile sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato di 429€. Si tratta di uno smartphone che unisce design raffinato, prestazioni elevate e un comparto fotografico all’avanguardia, rendendolo la scelta perfetta per chi desidera un dispositivo versatile e potente.

Motorola Edge 50 Neo, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di un display pOLED da 6,36" con risoluzione Super HD (1220p) e refresh rate a 120Hz, questo smartphone offre un’esperienza visiva straordinaria, con colori vividi e fluidità impeccabile. Ideale per godersi video, giochi e contenuti multimediali senza compromessi.

Sul fronte delle prestazioni, il MediaTek MTK 24M, unito a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, assicura velocità e reattività in ogni situazione, dal multitasking alle app più esigenti. Inoltre, grazie ai cinque anni di aggiornamenti software, potrete contare su un dispositivo sempre attuale e sicuro.

Uno dei punti di forza del Motorola Edge 50 Neo è il comparto fotografico. La fotocamera principale Sony LYTIA 700C da 50MP, abbinata a un teleobiettivo con zoom e una fotocamera ultra-wide da 13MP, vi permetterà di scattare foto eccezionali in qualsiasi condizione di luce. Per i selfie, invece, avrete a disposizione un sensore da 32MP, perfetto per dettagli nitidi e colori realistici.

L’autonomia non sarà un problema grazie alla batteria da 4310mAh, che garantisce un’intera giornata di utilizzo. E se avete bisogno di una ricarica veloce, la tecnologia TurboPower da 68W vi permetterà di ottenere ore di autonomia in pochi minuti. Supporta anche la ricarica wireless fino a 15W, per la massima comodità.

Lo stile minimale e leggero del Motorola Edge 50 Neo lo rende elegante e confortevole da tenere in mano. Inoltre, la finitura Pantone Grisaille aggiunge un tocco di classe esclusivo. Non manca la certificazione IP68, che lo rende resistente ad acqua e polvere, garantendo maggiore durabilità nel tempo.

A soli 286,50€, Motorola Edge 50 Neo rappresenta un’opportunità unica per chi vuole uno smartphone moderno e performante senza spendere una fortuna. Non lasciatevi sfuggire questo sconto del 33%: approfittatene ora prima che il prezzo aumenti! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon