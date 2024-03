Qualità 4K e controllo a distanza: l'action cam definitiva a solo 64€!

Riprese subacquee stabilizzate, qualità fino a 4K e controllo remoto: immaginate di disporre di tutte queste funzionalità in una action cam a soli 64€. Grazie ad Amazon, ora potete portarvi a casa questo modello a un prezzo vantaggioso. Preparatevi a rimanere sorpresi da una action cam che, a questa cifra, offre prestazioni difficilmente eguagliabili. Il momento è propizio, dato che il prezzo conveniente è frutto di una combinazione di sconti: un 20% applicabile tramite coupon si somma a un già generoso sconto del 25%.

AKASO EK7000, chi dovrebbe acquistarla?

La AKASO EK7000, che include una MicroSDXC da 64GB, è l'ideale per gli appassionati di sport estremi e avventure all'aperto che desiderano catturare ogni momento ad alta risoluzione. Grazie alla capacità di registrare video in 4K a 30 fps e scattare foto da 20 MP, questa action cam soddisfa le esigenze di chiunque voglia immortalare le proprie esperienze con una buona qualità d'immagine, rendendola perfetta per sport come il surf, il nuoto o il rafting.

Con il valore aggiunto del telecomando wireless 2.4G, vi offre la comodità di catturare le vostre avventure a distanza, senza compromettere la qualità degli scatti. Inoltre, il Wi-Fi integrato consente di condividere le proprie creazioni in tempo reale, ampliando le possibilità di connessione e condivisione delle vostre esperienze.

Per coloro che spesso si trovano in ambienti impegnativi, la robustezza e la durata della AKASO EK7000 saranno una garanzia per non perdere mai un momento. La fotocamera, infatti, viene fornita con una custodia impermeabile IP68 che la rende resistente all'acqua fino a 30 metri di profondità, oltre a essere accompagnata da due batterie ricaricabili che garantiscono fino a 90 minuti di registrazione ciascuna.

