Google non si ferma neanche a metà agosto e decide di fare una sorpresa agli appassionati di telefonia: a partire dalle ultime ore Android 13 è disponibile in versione stabile per tutti gli smartphone Google Pixel compatibili.

Il roll-out della versione stabile di Android 13 porta a compimento un percorso iniziato a febbraio con le prime Developer Preview e continuato, nel corso degli ultimi mesi, con ben quattro Beta. Già con la Beta 3 Android 13 aveva raggiunto la stabilità di piattaforma, arrivando così al rilascio della versione stabile nei tempi previsti dalla roadmap.

Proprio nel corso del programma Beta abbiamo imparato a conoscere le principali novità di Android 13:

Dopo il grande redesign che Android 12 ha introdotto nell’interfaccia utente, Android 13 si concentra sulle funzionalità di privacy e sicurezza, oltre ad apportare ulteriori miglioramenti alla user experience e all’intercompatibilità tra dispositivi Android.

Le feature di punta di Android 13 includono:

Creazione di un sistema di privacy avanzato per l’utente, con l’autorizzazione granulare all’archivio fotografico e alle notifiche;

avanzato per l’utente, con l’autorizzazione granulare all’archivio fotografico e alle notifiche; Miglioramento della produttività con le icone delle app a tema, le app multilingua e l’anteprima degli appunti;

con le icone delle app a tema, le app multilingua e l’anteprima degli appunti; Adozione di standard all’avanguardia come Bluetooth LE Audio e MIDI 2.0 su USB;

all’avanguardia come Bluetooth LE Audio e MIDI 2.0 su USB; Miglioramento dell’esperienza utente su tablet e schermi grandi.

Android 13 porta con sé anche un changelog fitto di fix e miglioramenti in tutte le aree di utilizzo dello smartphone: potete consultarlo per esteso nella pagina dedicata al supporto per i device Google Pixel.

L’azienda di Mountain View ha presentato ufficialmente Android 13 nel corso della conferenza inaugurale del Google I/O a maggio. A poche ore dal rilascio della Beta 2 Google ha dato agli utenti un “assaggio” delle feature principali del sistema operativo e ha presentato Google Wallet, il nuovo portafoglio digitale disponibile per tutti dalle ultime settimane.

Dopo il rilascio della versione stabile per gli smartphone Google Pixel, Android 13 arriverà nel corso dei prossimi mesi anche a bordo dei dispositivi di altri brand, tra cui Samsung, Asus, HMD, iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo, Xiaomi e altri.

Come aggiornare ad Android 13 il vostro Google Pixel

A partire dalle ultime ore e nel corso di questo mese tutti i dispositivi Google Pixel già compatibili con Android 12 riceveranno la notifica di aggiornamento a Google Android 13 via OTA.

L’elenco degli smartphone compatibili e delle build di riferimento per Android 13 comprende:

Pixel 4 (XL): TP1A.220624.014

(XL): TP1A.220624.014 Pixel 4a: TP1A.220624.014

Pixel 4a (5G): TP1A.220624.014

Pixel 5 : TP1A.220624.014

: TP1A.220624.014 Pixel 5a (5G): TP1A.220624.014

Pixel 6 : TP1A.220624.021

: TP1A.220624.021 Pixel 6 Pro : TP1A.220624.021

: TP1A.220624.021 Pixel 6a: TP1A.220624.021.A1

Potete anche verificare la disponibilità dell’aggiornamento nelle impostazioni del vostro Google Pixel, in Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema.

Se vi siete iscritti in precedenza al programma Android Beta, riceverete un aggiornamento incrementale alla versione stabile di Android 13 senza perdere l’iscrizione per future Beta delle feature drop Android 13, che saranno disponibili a partire dalla fine dell’anno. Potete anche decidere di uscire dal programma Beta dal sito ufficiale.