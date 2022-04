Scegliendo uno dei migliori antivirus per Android, potrete proteggere il vostro dispositivo mobile dalle minacce che sempre più spesso riguardano proprio gli smartphone e i tablet con questo sistema operativo. Sì, perché come abbiamo già avuto modo di ribadire parlando dei migliori antivirus per Mac, sebbene sia Windows la piattaforma più bersagliata dagli hacker, anche su Android gli utenti possono trovarsi esposti a minacce più o meno gravi, considerando anche una natura più aperta rispetto a iOS.

Dunque, proteggere il vostro smartphone o tablet Android, soprattutto se li usate per lavorare, può diventare una delle vostre priorità, dato che siamo sempre più esposti e le minacce come malware e spyware diventano sempre più sofisticate. Basti pensare alle app fasulle che simulano altre app per infettare il sistema bersaglio, come un malware che si camuffava da Netflix e si diffondeva tramite WhatsApp.

In commercio esistono diversi antivirus, tuttavia, non tutti offrono anche una buona app per Android. Il focus principale è quasi sempre Windows, e ci sono varie aziende che offrono le versioni per altre piattaforme come, appunto, Android o Mac/iOS solo con i piani a pagamento di fascia più alta. Di seguito, vi presentiamo i migliori antivirus che proteggono anche Android: li abbiamo classificati innanzitutto per la qualità del motore antivirus in se, e poi per la qualità dell’app Android. Ecco i nostri consigli.

I migliori antivirus per Android

Bitdefender Total Security

Il pacchetto Bitdefender Total Security include Bitdefender Mobile Security per Android, che offre la scansione delle installazioni per proteggere i dispositivi dalle app pericolose e un app locker che blocca l’accesso ai vostri dati personali da parte di altre persone, senza dimenticare l’antifurto che permette di individuare, bloccare o cancellare da remoto un dispositivo smarrito o rubato. In generale, il blocco degli URL dannosi di Bitdefender non ha rivali e giustifica da sé il pacchetto. Il vantaggio è che potrete installare Total Security su almeno 5 dispositivi diversi, indipendentemente dalla piattaforma di riferimento.

Scarica Bitdefender Total Security

Kaspersky Total Security

Kaspersky Total Security è il pacchetto top di gamma dell’azienda e supporta tutte le piattaforme principali, Android incluso. Inoltre, nel pacchetto trovate anche la versione commerciale completa di Kaspersky Safe Kids, con alcune funzioni extra come la posizione GPS e un password manager per PC, Mac e Android, nonché uno strumento di backup per Windows. Non c’è molto altro, ma questa suite è solo leggermente più costosa del piano Internet Security, dunque è il pacchetto che vi consigliamo, dato che Kaspersky è uno dei migliori antivirus sul mercato grazie al suo motore efficace e performante, anche su Android.

Scarica Kaspersky Total Security

Trend Micro Mobile Security per Android

Trend Micro Mobile Security per Android è una suite pensata appositamente per questa piattaforma. Offre la protezione da app pericolose, ransomware, siti web dannosi, reti Wi-Fi non protette, accessi non autorizzati e così via. Il pacchetto, inoltre, include strumenti per ottimizzare le prestazioni del dispositivo, nonché una VPN con crittografia di livello bancario per proteggere la vostra privacy durante le transazioni più delicate.

Scarica Trend Micro Mobile Security per Android

Norton 360

Norton 360 include una VPN e una serie di strumenti extra e consente di difendere diversi dispositivi, Android inclusi. Norton AntiVirus è un ottimo prodotto, e il suo motore è in grado di proteggervi dalle minacce online in modo efficace. Gli extra sono numerosi, e oltre alla VPN, avrete accesso a un firewall avanzato e al backup su cloud, senza dimenticare il monitoraggio del dark web per verificare che i vostri account non siano finiti in qualche database in vendita sul mercato nero. Esistono tre pacchetti diversi, Standard, Deluxe e Premium, che offrono progressivamente una quota maggiore di traffico per la VPN (rispettivamente 10, 50 e 75 GB) e coprono un numero crescente di dispositivi (1, 5, 10), dunque avrete la flessibilità di scegliere il pacchetto che fa maggiormente al caso vostro, in base al numero di device che volete proteggere (indipendentemente dalla piattaforma).

Scarica Norton 360

Avast Premium Security

Avast Premium Security si distingue per uno dei migliori motori antivirus sul mercato. Con questo pacchetto proteggerete anche il vostro dispositivo Android dalle app dannose e dal malware. Inoltre, il prodotto monitora la rete Wi-Fi, segnalando in tempo reale i tentativi di violazione. Per utilizzare la suite su dispositivi con sistemi operativi diversi da Windows, dovrete optare per il pacchetto da 10 dispositivi. Se volete provarlo gratuitamente, potrete scaricare la versione di prova di 30 giorni.

Scarica Avast Premium Security