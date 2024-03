Apple 2022 iPad Pro 11" da 128GB a MENO DI 1000 euro su Amazon!

Il bellissimo Apple iPad Pro 2022 da 11" da 128GB è attualmente in offerta su Amazon al prezzo speciale di 969€, con uno sconto di 100€ sul prezzo originale di 1069€. Parliamo di uno dei migliori tablet sul mercato, con display Liquid Retina da 11 pollici, chip Apple M2 con CPU 8 core e GPU 10 core e connettività Wi-Fi 6E, capace di affrontare qualsiasi sfida grazie ad accessori come la Apple Pencil di seconda generazione.

Apple 2022 iPad Pro 11" (128GB), chi dovrebbe acquistarlo?

Stiamo parlando di un prodotto all'avanguardia e di altissimo livello, pensato per i creativi professionisti, ma non solo, dato che è perfetto anche per gli appassionati di tecnologia che cercano prestazioni senza compromessi. Lo schermo Liquid Retina da 11" offre colori vivaci e un'ottima risoluzione, due caratteristiche che rendono l'iPad Pro perfetto per chi lavora con la grafica, il design e anche la fotografica, dato che il chip M2 offre tutta la potenza necessaria anche per le operazioni di fotoritocco e di montaggio video.

A completare un'ottima dotazione tecnica troviamo una doppia fotocamera da 12MP e 10MP, con supporto per la realtà aumentata e che si rivelano prezione per chi lavora nella creazione di contenuti. La connettività Wi-Fi 6E e la batteria a lunga durata garantiscono ai professionisti la possibilità di lavorare ovunque, senza preoccupazioni di dover ricaricare, o di rimanere senza connessione.

L'Apple iPad Pro 2022 11" con 128GB di memoria è quindi un prodotto eccezionale, capace di soddisfare le esigenze degli appassionati, ma anche quelle dei creativi professionisti della grafica, specialmente ora che è in sconto a 969€ e può essere vostro risparmiando 100€ sul prezzo originale. I prodotti Apple non vengono scontati molto spesso, quindi meglio approfittarne subito!

