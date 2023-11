Auricolari Jabra Elite 4 Active a un prezzo STRACCIATO! (-42%)

Mentre manteniamo aggiornato in tempo reale il nostro articolo principale sul Black Friday con le migliori offerte, desideriamo anche segnalare altri prodotti interessanti sulle nostre pagine, sempre caratterizzati da offerte imperdibili. Oggi mettiamo in evidenza gli auricolari Bluetooth Jabra Elite 4 Active, ora disponibili con uno sconto del 42%, acquistabili al vantaggioso prezzo di soli 69,99€.

Jabra Elite 4 Active, chi dovrebbe acquistarli?

Gli Jabra Elite 4 Active sono auricolari Bluetooth In-Ear, pertanto indicati per chi vuole ascoltare musica di qualità durante le attività fisiche quotidiane. Perfetti anche per chi cerca una combinazione di comodità, resistenza e prestazioni impeccabili. Grazie all'aderenza sicura e al design ergonomico, infatti, sopravviveranno a qualsiasi tipo di allenamento, resistendo all'acqua e al sudore.

Tecnicamente, gli auricolari Jabra Elite 4 sono dotati di Bluetooth 5.2, permettendo una connessione stabile e di qualità con il vostro dispositivo Android. Integrano 4 microfoni per garantire chiamate chiare e sono dotati di una modalità Mono per l'uso di un solo auricolare. La durata della batteria è di 7 ore per ciascun auricolare, estendibili a 28 ore con l'uso della custodia di ricarica. Inoltre, offrono la possibilità di attivare assistenti vocali come Alexa, Siri o Google Assistant.

Insomma, una delle tante opportunità da non perdere, anche perché, secondo lo storico prezzi, gli attuali 69.99€ sono stati registrati solo di recente. Se non volete quindi rischiare di pagarli nelle settimane successive 90 o addirittura oltre 100,00€, non indugiate troppo e approfittate di questa offerta Black Friday.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

