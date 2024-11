Dì addio alle batterie scariche con questo powerbank ultrasottile, ora iin SCONTO!

Se siete alla ricerca di un power bank potente, versatile e ultra sottile, non lasciatevi sfuggire l’offerta imperdibile su Amazon per il Power Bank Baseus ultrasottile da 65W, ora disponibile a soli 79,99€ con uno sconto del 27% rispetto al prezzo recente di 109,99€. Grazie a un ulteriore coupon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto, potrete ridurre il prezzo finale a soli 49,99€ – un’occasione unica per chi necessita di una ricarica rapida e affidabile ovunque si trovi. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori power bank per ulteriori consigli.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 30€ durante il checkout

Power Bank Baseus ultrasottile da 65 W, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo power bank Baseus da 65W è progettato per fornire una ricarica ad alta velocità per una vasta gamma di dispositivi. Con una capacità di 12000 mAh, è in grado di ricaricare dispositivi assetati di energia come laptop, smartphone e tablet. Per darvi un’idea delle sue prestazioni, può caricare un MacBook Air (2020) del 46% in soli 30 minuti o un iPhone 15 Pro Max fino al 57% nello stesso tempo, rendendolo perfetto per chi ha bisogno di energia immediata, che sia in viaggio o in ufficio.

Il Power Bank Baseus si distingue anche per il suo design ultra sottile, con uno spessore di soli 7,3 mm nel punto più sottile, che lo rende persino più sottile di un iPhone 15 Pro. Grazie a questo design compatto, si adatta perfettamente alla borsa del laptop o alla tasca, senza occupare troppo spazio. Questo aspetto lo rende particolarmente comodo per chi desidera portarlo sempre con sé senza ingombro.

Oltre alle sue caratteristiche hardware, il power bank Baseus include anche funzioni smart avanzate. Tramite l’app Baseus, è possibile impostare modalità di risparmio energetico, attivare il timer per la ricarica e utilizzare la funzione di spegnimento con conto alla rovescia. Inoltre, è possibile personalizzare il salvaschermo LED con un testo di 20 caratteri, come un numero di telefono o un’email, utile in caso di smarrimento.

Dotato di 2 porte USB-C, il Baseus Power Bank consente di ricaricare due dispositivi contemporaneamente e supporta protocolli di ricarica rapida come PD3.0, QC4+, QC3.0, e molti altri. È quindi compatibile con dispositivi come l’iPhone 15, Samsung Galaxy S23, iPad, e persino con il Nintendo Switch e Steam Deck. Certificato da IEC, UL, e FCC, questo power bank garantisce sicurezza e affidabilità, risultando un compagno indispensabile per campeggi e lunghi viaggi. Con il power bank Baseus da 65W a soli 49,99€ grazie al coupon su Amazon, ottenete un dispositivo di alta qualità e grande utilità a un prezzo competitivo.

Vedi offerta su Amazon