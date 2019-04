Bimbo blocca un iPad per 49 anni

Ad annunciarlo è il papà stesso, giornalista del New Yorker, attraverso il proprio profilo Twitter. Il bimbo ha immesso per troppe volte il codice di sblocco errato dell'iPad.

Occhi aperti quando si decide di lasciare il proprio iPad tra le mani di un bambino. Al di là dei potenziali pericoli che nasconde il web e l’utilizzo stesso di questi prodotti, non si sa mai quello che può accadere ai dispositivi stessi. Lo ha imparato a sue spese Evan Osnos, giornalista del New Yorker, che ha permesso al figlioletto di 3 anni di giocare per una mezz’ora con l’iPad. Risultato: tablet bloccato per 25.536.442 minuti fino al 2068, ovvero per 49 anni!

Si tratta dell’ormai nota procedura di sicurezza che si innesca in iOS quando si tenta di indovinare il codice di sblocco di un iPhone, un iPad o un iPod Touch, immettendo però un PIN errato per troppe volte consecutivamente. In casi del genere il sistema operativo di Apple costringe l’utente ad attendere un tempo crescente in base al numero di tentativi errati. Evidentemente il bimbo, in maniera del tutto casuale, è riuscito a raggiungere l’incredibile lasso di tempo di 49 anni.

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW — Evan Osnos (@eosnos) April 6, 2019

La notizia è stata resa nota dallo stesso Evan Osnos che, attraverso il suo profilo Twitter, ha pubblicato l’immagine che vedete nello screen soprastante, chiedendo aiuto alla rete su come poter recuperare il tablet. Solitamente è possibile aggirare il problema attraverso un ripristino del dispositivo, pescando dal backup effettuato in precedenza. Esattamente come dovrebbe aver fatto il giornalista che, qualche ora dopo, ha annunciato di aver recuperato l’utilizzo del dispositivo proprio attraverso la modalità DFU.

Una situazione bizzarra che, come prevedibile, è diventata immediatamente virale. Chissà che Osnos decida comunque di mettere definitivamente da parte l’iPad, per poi magari regalarlo al cinquantunesimo compleanno del figlio.