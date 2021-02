Blackberry: nuovo smartphone con 5G e tastiera fisica in arrivo?

Era da diverso tempo ormai che non sentivamo parlare di Blackberry ed in particolare della possibilità di vedere un suo nuovo smartphone approdare sul mercato.

Il brand ci aveva provato qualche tempo fa spinto da TCL ma senza troppo successo ed ora sarebbe pronto ad un nuovo inizio, come preannunciato da diversi insider sulla rete. Blackberry infatti avrebbe previsto di tuffarsi nuovamente nel settore degli smartphone con il lancio di un nuovo prodotto dotato di tastiera QWERTY fisica.

Secondo un rapporto pubblicato da Nikkei Asia, la startup texana Onward Mobility si starebbe unendo a Foxconn per lanciare nel corso del 2021 un telefono top di gamma caratterizzato appunto da una tastiera fisica. L’obiettivo della società sarebbe quello di lanciare il futuro BlackBerry con connettività 5G in Nord America ed in Europa nella fase iniziale, con l’intenzione di espandere la commercializzazione anche nei mercati asiatici nei mesi successivi.

Blackberry Priv

Le prime voci a riguardo sono trapelate già nel corso del mese di agosto dello scorso anno, con il progetto che si sarebbe arenato più e più volte sino alle ultime settimane quando avrebbe ricevuto una nuova accelerazione per giungere alla definitiva realizzazione.

Onward Mobility avrebbe infatti stretto una nuova partnership, questa volta con FIH Mobile, braccio destro di Foxconn nella produzione di smartphone Android, con la speranza di ottenere maggiori risultati. Assieme starebbero appunto sviluppando un nuovo device che sarà venduto poi con il marchio Blackberry.

Il CEO di Onward Mobility, Peter Franklin ritiene che la presenza fisica su uno smartphone potrebbe dare un grande impulso all’aspetto della produttività e che l’obiettivo, nel lungo termine, è quello di iniziare finalmente a produrre telefoni BlackBerry sul suolo statunitense.

Franklin ha aggiunto che la società è attualmente in trattativa con alcuni fornitori ed operatori sparsi per il mondo, con la speranza di allacciare nuovi rapporti e partnership in vista di un rilascio finale dello smartphone e di una successiva commercializzazione sui diversi mercati.

Blackberry KeyONE

Tra le novità del prossimo dispositivo dovrebbe esserci anche la presenza di una fotocamera di fascia alta, il che renderebbe il prodotto ancora più interessante.

Come accadeva anche in passato, quando i telefoni Blackberry venivano preferiti perché tra i più sicuri in termini di riservatezza dei dati e di protezione contro le minacce informatiche, anche il prossimo dovrebbe rispecchiare queste prerogative grazie al supporto di una società di sicurezza informatica.

Onward Mobility vorrebbe infatti spingere molto nel settore aziendale e lanciare un device che possa rispondere alle esigenze di questa categoria.

Ulteriori informazioni a riguardo verranno rilasciate sicuramente nelle prossime settimane ma nel frattempo, il sol pensiero di rivedere in commercio uno smartphone Blackberry, farà vibrare il cuore di tanti appassionati.