Con l’arrivo della più recente versione di Chrome, alcuni utenti Android potrebbero ritrovarsi a dover utilizzare un nuovo browser oppure a dover aggiornare/cambiare il proprio fidato smartphone.

Niente paura, c’è buona probabilità che non sia questo il caso per la maggior parte di voi. C’è comunque una fetta di utenti che verrà tagliata fuori dall’aggiornamento del browser web più diffuso al mondo, cosa che accadrà anche per gli utilizzatori di Windows 7 e Windows 8.1.

A quanto pare, Chrome 106 sarà l’ultima versione del browser di Google a supportare Android 6.0 Marshmallow. La conferma arriva dal Google Play Store e dall’aggiornamento dei requisiti minimi per l’installazione dell’app dedicata alla navigazione in rete preferita da moltissimi utenti Android.

Con l’arrivo di Chrome 107, per poter installare Google Chrome, sarà necessario aggiornare il proprio smartphone ad Android 7.0 Nougat (se possibile) oppure passare a soluzioni più drastiche come il cambio di browser, ad esempio Firefox, o addirittura l’acquisto di un nuovo smartphone.

Si tratta di un problema che porterà gli utenti ancora rimasti sul vecchio OS a non poter ricevere gli aggiornamenti futuri di funzionalità e di sicurezza, di fatto rendendo meno protetta la navigazione in rete con lo smartphone Android.

Certo, c’è da ricordare che comunque Android 6.0 Marshmallow è stato presentato dall’azienda ben sette anni fa ed è ad oggi utilizzato solamente da circa il 3% degli utenti in tutto il mondo (dati di Statista aggiornati ad agosto 2022), cosa che spiega la decisione di Google di abbandonarlo. Inoltre, anche le patch di sicurezza di Android 6.0 non sono aggiornate da diverso tempo e questo espone chi ancora ha tra le mani uno smartphone dotato di tale sistema operativo a diversi pericoli indipendentemente dagli aggiornamenti di Google Chrome.

Chi di voi utilizza ancora uno smartphone con Android 6.0 Marshmallow o conosce qualcuno che lo fa? Fatecelo sapere nei commenti più in basso.