Con i nuovi FreeBuds Pro, 3 opportunità di risparmio, tra cui una Band 9 gratuita

Huawei ha lanciato una serie di promozioni vantaggiose per chi acquista i nuovi FreeBuds Pro 4, l'ultima versione dei suoi auricolari wireless. Fino al 18 febbraio, gli utenti hanno la possibilità di acquistare due paia di FreeBuds Pro 4 al prezzo di soli 149€, un'occasione per risparmiare su un prodotto recente e di qualità. Ma le offerte non finiscono qui: fino al 31 gennaio, sono attive anche due altre promozioni che consentono di ottenere un ulteriore vantaggio economico. Registrandosi alla newsletter ufficiale, infatti, si ottiene un esclusivo sconto dell’8%, mentre l'acquisto di un solo FreeBuds Pro 4 darà diritto a ricevere in omaggio una Band 9 Huawei.

FreeBuds Pro 4, perché e chi dovrebbe acquistarli?

I FreeBuds Pro 4 non sono solo un'occasione da non perdere grazie alle vantaggiose offerte, ma rappresentano anche un passo avanti nella qualità audio e nelle funzionalità per gli utenti più esigenti. Gli auricolari sono dotati di una tecnologia a doppio driver che garantisce un suono autentico e cristallino, per un'esperienza d'ascolto che punta a migliorare ancora di più rispetto al passato. Inoltre, grazie alla funzione di cancellazione attiva del rumore, che si adatta dinamicamente all’ambiente circostante, è possibile immergersi completamente nella propria musica o nelle chiamate.

Un altro aspetto che rende i FreeBuds Pro 4 irresistibili è l'autonomia. Con una sola carica, è possibile ascoltare la musica per un totale di ben 33 ore, un valore che li rende ideali per chi è sempre in movimento. In aggiunta, la possibilità di passare tra dispositivi connessi rende gli auricolari versatili, sia per gli utenti iOS che per quelli Android. Non importa quale dispositivo utilizzate, i FreeBuds Pro 4 sono compatibili con entrambi, permettendo una sincronizzazione rapida e senza intoppi.

Non solo performance, ma anche un design raffinato contraddistingue i nuovi FreeBuds Pro 4. Il loro design Silver String conferisce un aspetto moderno e sofisticato, perfetto per chi cerca un prodotto che combini funzionalità e stile. Grazie alle sue caratteristiche tecniche moderne e alle offerte imperdibili disponibili fino al 31 gennaio e al 18 febbraio, i FreeBuds Pro 4 rappresentano una scelta ideale per chi desidera auricolari di qualità superiore a un prezzo vantaggioso, tutto direttamente dallo store ufficiale Huawei.

