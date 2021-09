Evento Apple: iPhone 13, Watch 7 e tutte le altre novità che verranno annunciate

Il momento che tutti i fan Apple stanno aspettando con ansia è sempre più vicino. Martedì 14 settembre l’azienda californiana trasmetterà in streaming un evento di lancio in cui sono attese numerose novità, tra queste i tanto attesi iPhone 13 e la nuova generazione di Apple Watch.

Non solo, secondo le più recenti indiscrezioni sembra siano diversi gli annunci che Apple si appresta a fare, sia per quanto riguarda l’hardware che il software. Vediamo assieme cosa dovreste aspettarvi da quello che alcuni possono definire il più importante evento del brand di Cupertino!

Ovviamente le star dello show della prossima settimana sono gli attesissimi quattro modelli di smartphone Apple: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Apple si dovrebbe concentrare sull’aumento della capacità della batteria di tutta la sua line-up, anche se questo potrebbe essere dovuto in parte perché i modelli Pro si dice saranno dotati di display a 120Hz.

L’azienda dovrebbe anche migliorare le fotocamere con ottiche più avanzate e una nuova modalità notturna dedicata all’astrofotografia, funzione che l’invito stesso dell’evento potrebbe suggerire. Gli smartphone potrebbero avere un notch più piccolo ma useranno ancora una volta la porta Lightning piuttosto che la USB Tipo-C.

I rumor ci dicono che Apple sta prendendo in considerazione l’aggiunta delle comunicazioni satellitari per iPhone 13. Anche se queste voci fossero vere, la funzione potrebbe non essere abilitata fino al prossimo anno. La funzione aiuterà gli utenti ad effettuare chiamate di emergenza senza rete telefonica.

I dispositivi non Pro saranno disponibili in sei colori: nero, blu, viola, Product (RED), bianco e rosa, con quest’ultimo che andrà a sostituire il verde dell’anno scorso. I modelli Pro, invece, dovrebbero essere offerti in nero, argento, oro e bronzo.

La nuova iterazione di iOS (e dunque anche di iPadOS) è storicamente sempre stata resa disponibile in accoppiata ai nuovi iPhone. Dopo la presentazione delle principali novità durante la WWDC 2021, Apple ha rilasciato una beta disponibile per sviluppatori e appassionati di iOS 15 e iPadOS 15, sistema operativo il quale raggiungerà probabilmente la versione finale durante l’evento di martedì.

L’Apple Watch sta probabilmente per ricevere il più grande redesign sin dal primo modello annunciato nell’aprile del 2015. La nuova versione dovrebbe essere offerta nelle misure 41 e 45 mm, solo 1mm in più dei predecessori, ma le cornici più sottili dovrebbero permettere la presenza di display sostanzialmente più grandi. I dispositivi dovrebbero anche essere dotati di bordi piatti, in linea con la recente estetica che Apple ha adottato per i suoi più recenti dispositivi.

Non siamo certi ci sia molto di cui discutere riguardo nuove caratteristiche hardware, a parte una batteria più grande, anche se Apple sicuramente annuncerà nuove funzionalità software. Ci sono state anche alcune voci che affermano come l’uscita del dispositivo potrebbe essere ritardata, ne sapremo sicuramente di più durante l’evento.

L’ultimo prodotto in carne ed ossa che siamo praticamente sicuri di vedere a fianco dei nuovi iPhone è un refresh degli AirPods. Da un po’ di tempo si vocifera sul fatto che Apple voglia rinnovare le sue cuffiette più economiche e c’è una buona probabilità che queste appaiano nell’evento di settembre.

Il leaker Max Weinbach (tramite il suo account @PineLeaks) suggerisce che gli AirPods 3 saranno dotati di una batteria più grande e offriranno la ricarica wireless come standard. Sostiene anche che offriranno bassi migliori rispetto ai modelli precedenti.

Altre voci hanno suggerito che sfoggeranno un design più simile agli AirPods Pro, compresi gli steli più corti.

