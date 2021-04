Fotocamera sotto al display: rischio di smartphone tutti uguali?

Dopo i primi passi verso questa nuova tecnologia da parte di ZTE con il modello Axon 20 5G, ora le grandi aziende che operano in maniera più importante in occidente proporranno diversi smartphone con la/le fotocamera/e frontale/i sotto al display.

Ebbene, era solo questione di tempo affinché questo risultato si potesse raggiungere e questo tempo è schedulato nel secondo semestre 2021, con Big come Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, etc pronti con le proprie tecnologie.

Ice Universe, leaker che sa il fatto suo, riporta di aver avuto segnalazione dalle sue fonti fidate che le fabbriche sono già pronte a consegnare pannelli Oled con un intaglio compatibile con il posizionamento di una fotocamera frontale, che risulterebbe quindi invisibile. Effettivamente un display completamente pulito, senza pop-up camera, fori o notch è il punto di arrivo oltre la quale non si può avere di più dall’ottimizzazione degli spazi nella parte frontale. Ora però una domanda sorge spontanea: già gli smartphone non brillano da tempo per autenticità, in questo modo avremo una parte frontale identica tra concorrenti, riconoscibili tra loro solo con il display acceso.

Per avere un design differente dovremo rivolgerci sempre di più ai pieghevoli ma sappiamo che non esistono al momento modelli economici per ovvie ragioni di costi di produzione. Anche questi inoltre, come Galaxy Z Fold 3, si vocifera possano avere una fotocamera frontale al di sotto del display pieghevole, estendibile, arrotolabile.

Insomma, è vero che la tecnologia deve andare avanti ma l’essere originali e diversi è un miraggio rimasto appannaggio dei vecchi cellulari che avevano forme, disposizione dei pulsanti e caratteristiche diverse. In ogni caso ben vengano anche questi modelli, sarà il mercato a decidere se sono o meno una scommessa vinta.