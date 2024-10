Mediaworld: il Galaxy S24 Ultra 1TB è più economico del 256GB!

Se state cercando uno smartphone di alta gamma con la massima capacità di memoria interna, è arrivato il momento di effettuare un acquisto. Oggi, grazie all’offerta Sottocosto di Mediaworld, il Galaxy S24 Ultra da 1TB è disponibile a soli 1.199€. Questo prezzo è sorprendente, poiché risulta addirittura inferiore a quello della versione da 256GB.

Galaxy S24 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Galaxy S24 Ultra si rivolge agli appassionati di tecnologia e agli utenti che richiedono uno smartphone in grado di offrire prestazioni elevate in ogni situazione. È consigliato per coloro che apprezzano la fotografia, grazie alla sua fotocamera grandangolare da 200MP che cattura immagini eccezionali in ogni condizione di luce. Inoltre, per gli amanti della scrittura o del disegno su dispositivi mobili, la presenza della S Pen garantisce una precisione senza precedenti, facendo del Galaxy S24 Ultra uno strumento ideale per la creatività e la produttività.

La sua robusta costruzione, con telaio in titanio e Corning Gorilla Armour, lo rende perfetto per gli avventurieri che desiderano un telefono resistente ma elegante. Per gli utenti attenti all'innovazione, il Galaxy S24 Ultra soddisfa le esigenze grazie alle sue funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, come la traduzione in tempo reale delle chiamate e la possibilità di riorganizzare appunti con semplicità.

Inoltre, la qualità visiva offerta dal suo display QHD+ con capacità di luminosità fino a 2600 nit assicura un'esperienza di visione superlativa persino sotto la luce diretta del sole. Gli appassionati di giochi troveranno nella maggiore potenza di elaborazione e nella camera di vapore migliorata un motivo in più per sceglierlo, godendo di un’esperienza fluida e coinvolgente. Infine, la lunga autonomia della batteria lo rende affidabile per tutti coloro che non vogliono preoccuparsi di ricaricare il dispositivo frequentemente.

