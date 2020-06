Google Pixel 4a ottiene una nuova certificazione, lancio vicino?

Il Google Pixel 4a sarebbe ad un passo dal lancio, dopo la certificazione ottenuta in India dalla BIS, la Bureau of Indian Standards nonostante diverse voci che lo vedrebbero in netto ritardo e con il rischio di poterlo vedere assieme al prossimo Pixel 5. Lo smartphone è stato identificato con il numero di modello G025N ma non sono state rilasciate altre informazioni se non il fatto, appunto che, il suo lancio possa avvenire molto presto.

La certificazione è stata pubblicata il 10 giugno, ma solo in queste ore è stata resa pubblica. Il Pixel 4a è uno dei telefoni di fascia media più attesi dell’anno ed è probabile che luglio possa essere il mese della presentazione ufficiale, salvo poi dover attendere diverse settimane prima della commercializzazione nei vari paesi. La data prescelta potrebbe essere quella del 13 luglio ma potrebbe essere necessario attendere addirittura il mese di ottobre prima di poterlo acquistare, almeno secondo quanto riferito dal noto tipster, Jon Prosser.

Di certo non avrebbe molto senso vendere un prodotto dopo tre mesi, considerato che la tecnologia evolve sempre molto velocemente e molti si troverebbero ad acquistare un device già vecchio.

Dunque è molto probabile che questa informazione possa essere smentita rapidamente da qualche altra notizia.

Il telefono dovrebbe essere realizzato in policarbonato e sfoggiare cornici molto sottili. Il dispositivo includerebbe anche un foro laterale sul display per ospitare la fotocamera frontale nell’angolo in alto a sinistra, con lo schermo che non presenterebbe alcuna curvatura. Il comparto fotografico dovrebbe essere molto simile a quello visto sul Google Pixel 4.

Il Pixel 4a dovrebbe inoltre supportare la ricarica wireless e sul retro dovrebbe trovar spazio anche uno scanner per le impronte digitali. Ancora qualche giorno e scopriremo cosa ci riserverà il prossimo dispositivo prodotto direttamente da Google.