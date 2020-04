Google Pixel Buds di seconda generazione sono ufficialmente disponibili negli Stati Uniti d’America. Dopo l’annuncio, che risale al 2019, a le diverse indiscrezioni che si sono susseguite, la società ha ora deciso di iniziare a distribuire gli auricolari true wireless. In attesa che vangano portati anche in altri mercati, possiamo già analizzare le principali caratteristiche e funzionalità.

Iniziamo subito dal design minimal: Pixel Buds, disponibili nella colorazione Clearly White (le altre varianti arriveranno successivamente), sono degli auricolari poco appariscenti, con un disegno pulito e che dovrebbero essere perfetti per un po’ tutti gli utenti.

Sarà inoltre possibile controllare le proprie cuffie utilizzando i comandi vocali, grazie a Google Assistant. L’assistente virtuale consentirà agli utenti di compiere diverse azioni: cambiare il brano o ascoltare gli impegni presenti nel proprio calendario non è mai stato così semplice. Parecchio interessante anche la traduzione istantanea durante le conversazioni con una persona che parla una lingua diversa rispetto alla nostra.

La modalità Fast Pair permette di accoppiare rapidamente gli auricolari al proprio smartphone e di assicurarsi una qualità molto alta della connessione, così da evitare eventuali problemi legati alla connessione Bluetooth.

Il suono adattivo è progettato per selezionare automaticamente le opzioni ideali in base all’ambiente in cui l’utente si trova. Sarà quindi possibile eliminare il suono ambientale che rischierebbe, altrimenti, di disturbare durante una chiamata o la riproduzione di un brano musicale. Presente anche lo strumento “Trova il mio dispositivo”, con cui rintracciare le cuffie in caso di smarrimento.

Google Pixel Buds dovrebbero arrivare in altri stati durante i prossimi mesi. Il miglior prezzo in USA è attualmente pari a 179 dollari (circa 165 euro).