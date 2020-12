Google Pixel XE: emergono i primi dettagli

Google Pixel XE: questo il nome che emerge da dei nuovi screenshot scovati in rete. Le informazioni sono davvero scarse ma possiamo già iniziare ad ipotizzare su che prodotto si stia dirigendo l’azienda dei motori di ricerca.

Dopo l’arrivo sul mercato di Pixel 5 (non ufficialmente nel nostro paese, al momento) le varie recensioni hanno evidenziato come non serva un SoC top di gamma per eccellere, basta che sia semplicemente un Pixel.

Nome del dispositivo, versione di Android e il debug CPU attivato. Tradotto, la visualizzazione in testo di alcune informazioni che l’utilizzo della CPU genera. Con questa opzione attivata, sulla parte alta del display avremo a disposizione informazioni sugli FPS aggiornati in tempo reale, temperatura del dispositivo e una lista di tutti i cores del SoC con le relative frequenze.

Non sappiamo se, quando e come questo misterioso Pixel XE verrà immesso sul mercato. E per ora non possiamo sapere neppure se sarà un terminale di fascia media o alta, gli 8 cores non bastano per farci fare un’idea. Se la questione si svilupperà vi riporteremo nuove in merito.