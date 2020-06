Honor 9A ufficiale in Italia: una super batteria a 149 euro

Honor 9A è appena stato ufficializzato dal brand cinese. Parliamo di uno smartphone che si inserisce nella fascia bassa del mercato e che punta tutto sull’autonomia. Il prezzo di vendita infatti è di 149,90 euro, ma dal primo al 15 luglio potrà essere acquistato in sconto a 129,90 euro sullo store online del produttore (hihonor.com).

Come detto, il punto di forza è la batteria da 5.000 mAh che – a detta di Honor – assicura fino a 35 ore di riproduzione video. Aspetto che sarà interessante da analizzare in fase di recensione. Inoltre, come alcuni smartphone di fascia alta, Honor 9A supporta la ricarica inversa. È possibile dunque caricare altri dispositivi compatibili attraverso lo smartphone.

Solo una la configurazione disponibile: 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. La parte frontale è occupata da un display IPS LCD da 6,3 pollici con notch a goccia per la fotocamera da 8 Megapixel. La scocca posteriore, invece, ospita un sistema di tripla fotocamere: sensore principale da 13 Megapixel, grandangolare da 8 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per la profondità di campo. Il sensore biometrico è posto sulla back cover.

La piattaforma software è affidata ad Android 10 in versione AOSP. Proprio come gli smartphone Huawei, infatti, anche Honor 9A può contare sugli HMS e sull’AppGallery, lo store proprietario del colosso cinese che continua la propria espansione.

Honor 9A sarà disponibile in Italia a partire dal 1° luglio nelle colorazioni Midnight Black, Ice Green e Phantom Blue. Come detto in apertura, il prezzo di vendita è di 149,90 euro ma si potrà beneficiare di uno sconto di 20 euro se lo si acquisterà entro il 15 luglio.