Honor Magic3, confermati display waterfall e modulo fotografico gigantesco?

Honor è pronta a presentare i suoi primi top di gamma a seguito della separazione da Huawei. L’evento di lancio globale della gamma di prodotti Magic3 si terrà il prossimo 12 agosto e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa il brand ha riservato per noi.

Il CEO di Honor ha mostrato brevemente dal vivo per la prima volta una coppia di esemplari degli smartphone durante una conferenza, mentre una cover ufficiale ci permette di scoprire ulteriori dettagli a riguardo.

Honor Magic3 sarà uno dei primi smartphone in commercio ad essere equipaggiato con il nuovissimo chip da top di gamma Qualcomm Snapdragon 888 Plus. L’azienda ha già confermato che avrà accesso ai servizi Google, cosa che renderà questa famiglia di terminali estremamente interessanti anche al di fuori del territorio cinese.

In una recente conferenza trasmessa in streaming il CEO di Honor, George Zhao, ha estratto dalle proprie tasche un paio di Honor Magic3 per parlare della filosofia alla base del design scelto.

Senza mostrare la disposizione del comparto fotografico, Zhao ha menzionato che lo smartphone sarà disponibile in due varianti di colore: Blue Hour e Golden Hour. In fotografia questi due periodi del giorno sono chiamati “ore magiche” (Magic Hours), e si tratta degli attimi in cui la luce del sole è la più morbida e piacevole vicino all’alba e al tramonto.

Potete osservare l’evento e dare un primo sguardo ai due terminali dal vivo nel video incorporato in questo tweet:

Nel frattempo è trapelata anche un’immagine di una cover originale per l’Honor Magic3, la quale ci rivela un grande ritaglio circolare per le fotocamere e una copertura decisamente poco pronunciata ai lati.

Il grande spazio riservato al comparto fotografico indica la presenza di molteplici sensori di grandi dimensioni, forse persino l’utilizzo di una lente periscopica, mentre il design laterale della cover sembra suggerire la scelta di Honor di adottare un display a cascata (waterfall), ovvero con i bordi estremamente curvi.

L’azienda ha però sempre utilizzato per le proprie comunicazioni i termini “Honor Magic3 Series” ed è quindi giusto aspettarsi diversi smartphone nella lineup, plausibilmente proposti con specifiche, design e prezzi differenti.