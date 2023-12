HONOR Pad X9, il tablet perfetto per Natale a soli 169€!

Se state cercando un tablet entry level con caratteristiche che lo rendano un ottimo regalo di Natale, vi consigliamo di considerare l'HONOR Pad X9. Attualmente è disponibile con uno sconto di 80€ sullo store ufficiale del produttore. Il conto alla rovescia visualizzabile sul sito indica che questa offerta sarà valida fino al 25 dicembre. Approfittando di questo vantaggio, potete acquistarlo a soli 169,90€, ottenendo inoltre il triplo dei punti, utili per i prossimi acquisti sullo store Honor.

Vedi offerta su Honor

HONOR Pad X9, chi dovrebbe acquistarlo?

Nonostante non sia al livello dei migliori tablet che costano 4 o 5 volte di più, HONOR Pad X9 riuscirà a soddisfare le esigenze di chi necessita di un tablet con ottime capacità di multitasking. Sarà dunque ideale per gli studenti che hanno bisogno di tenere contemporaneamente aperte più finestre per prendere appunti durante le riunioni o le lezioni online, o per chi lavora a progetti che richiedono l'uso simultaneo di diverse applicazioni.

La presenza di 6 altoparlanti e un processore a 6 nm conferiscono al tablet una notevole capacità di godimento dei film in streaming, offrendo un audio potente che rende l'esperienza multimediale piacevole, magari durante momenti di relax sul divano. La batteria da 7250 mAh, abbinata alla ricarica rapida da 22W, consente di godersi anche i film più lunghi senza interruzioni dovuti all'uso del caricabatterie. A tal riguardo, se ve ne serve uno potente, vi invitiamo a dare un'occhiata ai migliori caricatori del 2023.

Con 128GB di memoria interna, HONOR Pad X9 offrirà anche tutto lo spazio necessario per ospitare contenuti e applicazioni. Infine, il corpo in metallo sottile e leggero farà si che l'utilizzatore possa maneggiare il tablet facilmente, anche durante un ipotetico trasporto. Lo store Honor lo propone a uno dei migliori prezzi, pertanto approfittatene, soprattutto qualora lo vogliate usare come regalo di Natale.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Honor dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Honor

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!