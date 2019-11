Honor ha annunciato quali dispositivi otterranno Android 10 e Magic UI 3.0

Honor, durante un recente evento, ha ufficialmente annunciato quali saranno gli smartphone che otterranno Magic UI 3.0, la nuova versione dell’interfaccia utente basata su Android 10. L’ultima presentazione del sub-brand di Huawei, oltre all’annuncio di alcuni dispositivi, è stata in parte dedicata alla nuova versione del software che gira nei prodotti targati Honor.

Magic UI 3.0 introduce non poche novità, tra cui un’esperienza migliore grazie a GPU Turbo. Principalmente, però, i cambiamenti riguardano l’aspetto visivo: dei dettagli cromatici definiti “Morandi Style” e la tanto attesa Dark Mode. Prima di oggi, la nuova versione, come potete leggere in una precedente notizia, era disponibile esclusivamente in Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 20i, Honor V20, Honor Magic 2 e Honor 10 Lite.

Durante l’evento, Honor ha annunciato che la lista verrà notevolmente ampliata con altri dispositivi che otterranno Magic UI 3.0 e, di conseguenza, anche Android 10. I device interessati saranno:

Honor 10

Honor V10

Honor 8X

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 20s

Honor 20 Lite

In un primo momento, l’update sarà disponibile in esclusiva per i consumatori asiatici. L’azienda non ha annunciato la data ufficiale del lancio. Non ci resta che attendere e scoprire quando l’aggiornamento arriverà anche negli smartphone degli utenti europei.