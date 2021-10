EMUI 12, ecco gli smartphone Huawei che la riceveranno e quando

Con un colpo di scena inaspettato, alla fine dello scorso agosto Huawei ha presentato al mondo il nuovo aggiornamento della propria interfaccia proprietaria per Android. La EMUI 12 porta con sé alcuni dei tratti distintivi di HarmonyOS 2.0 e verrà inviata tramite OTA anche agli utenti internazionali.

Quali smartphone Huawei verranno aggiornati? Alcuni sono stati annunciati addirittura nel 2018!

Huawei ha annunciato l’arrivo del nuovo aggiornamento alla EMUI 12 durante il live streaming di lancio di Huawei nova 9 e dei nuovi Watch GT 3. Il brand ha confermato che gli update verranno inviati agli smartphone a partire dalla prima metà del 2022.

È interessante notare che il roll-out della EMUI 12 coinvolgerà smartphone che risalgono al 2018, ciò dovrebbe essere una buona notizia per le persone che ancora possiedono uno smartphone Huawei dotato dei servizi Google.

Tuttavia, questo è molto probabilmente solo un aggiornamento della skin EMUI e non della versione sottostante di Android. Abbiamo già visto Huawei fare qualcosa di simile con l’aggiornamento alla EMUI 11 sui vecchi dispositivi. Coloro che si aspettano di vedere arrivare le caratteristiche di Android 12 come la Privacy Dashboard e gli avvisi per l’utilizzo di microfono e fotocamera rimarranno quasi sicuramente delusi.

Quali smartphone Huawei riceveranno la EMUI 12?

Gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento alla EMUI 12, quelli al momento confermati da Huawei, sono i seguenti:

Il vostro smartphone è tra quelli che verranno aggiornati?