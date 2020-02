Huawei MateBook X Pro: ecco il nuovo ultrabook con i processori Intel Core di decima generazione

Pioggia di annunci in casa Huawei. Dopo il Mate Xs infatti, ecco arrivare anche il MateBook X Pro. Come suggerisce il nome, si tratta della nuova versione dell’ultrabook Windows svelato nel 2018 in occasione del Mobile World Congress e rinnovato lo scorso anno. L’azienda cinese ha deciso di puntare sul medesimo form factor, con le cornici del display ridotte all’osso e l’ormai iconica soluzione della webcam incastonata in uno dei pulsanti della tastiera fisica.

Sotto la scocca, troviamo i processori Intel Core i5/i7 di decima generazione, accoppiati a 8/16 Gigabyte di RAM (standard LPDDR3, 2.133 MHz) e a 512 GB/1 TB di SSD. Lo schermo è un 13,9 pollici touchscreen con risoluzione di 3.000 x 2.000 pixel, rapporto di forma in 3:2 (dunque ideale per la produttività) e luminosità massima pari a 450 nit. Il rapporto display-scocca è pari al 91%, e questo fornisce certamente l’idea di quanto siano effettivamente ridotte all’osso le cornici.

MateBook X Pro inoltre, a seconda delle versioni, può contare su una scheda grafica integrata Intel UHD o una dedicata targata Nvidia, in particolare la GeForce MX250 con 2 Gigabyte di memoria. La dotazione di porte si compone con una USB-A con standard 3.0, una USB-C con standard 3.1 e una USB-C. Presente il Wi-Fi ac dual-band, il Bluetooth 5.0 e ben quattro speaker stereo. La parte software è ovviamente affidata a Windows 10, non manca il sensore d’impronte, mentre la scocca unibody presenta una particolare finitura sabbiata.

Questo ha consentito di contenere il peso in 1,33 Kg, con uno spessore di 14,6 mm da richiuso. Per darvi un metro di paragone, il MacBook Pro 13 di Apple ha un peso di 1,37 Kg e uno spessore di 14,9 mm. Huawei non ha comunque rinunciato all’autonomia, visto che in queste dimensioni è riuscita a incastonare una batteria da 56 Wh. Attendiamo ovviamente di provare il dispositivo sul campo per poter verificare la tenuta di quest’ultima.

Infine, capitolo prezzi e disponibilità. Il MateBook X Pro farà il suo debutto in Europa a partire da aprile 2020, in tre configurazioni: i5/16GB/512GB con scheda grafica integrata Intel al prezzo di 1.499 euro; i5/16GB/512GB con scheda grafica Nvidia MX250 a 1.699 euro;

i7/16GB/1TB con scheda grafica Nvidia MX250 a 1.999 euro.