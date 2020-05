Huawei potrebbe presto lanciare un nuovo tablet economico. L’ipotesi è emersa dopo la pubblicazione di alcuni render, ispirati al brevetto di un ipotetico MatePad, realizzati dal team di LetsGoDigital. La documentazione allegata a questo nuovo brevetto è stata diffusa da soli pochi giorni.

A quanto pare, il nuovo tablet avrà un display da 8 pollici, un altoparlante collocato in alto e uno in basso (contro i quattro di MatePad Pro). In uno dei lati sarà collocato il tasto per l’accensione e quelli che consentono di regolare il volume. In basso ci sarà invece un connettore USB Type-C.

Nella cornice superiore troveremo una fotocamera frontale; nel retro, ancora una volta, ci sarà un singolo sensore. La scocca posteriore, sempre secondo la fonte, presenterà delle interessanti decorazioni.

Il sistema operativo scelto sarà quasi certamente Android 10 (con personalizzazione EMUI 10). Non ci saranno però i servizi Google, a causa del ban emanato dal governo USA. Una mancanza con cui i consumatori che scelgono un prodotto Huawei o Honor dovranno imparare a convivere.

Il nuovo tablet, forse MatePad T, potrebbe essere equipaggiato con il SoC Kirin 810, affiancato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna. Non ci resta che attendere per scoprire eventuali novità riguardo a questo nuovo device. Huawei ha inoltre recentemente lanciato MatePad 10.4, un nuovo dispositivo di fascia media.