Unieuro chiude i Natalissimi con una combo di wearable a un prezzo irresistibile

In occasione della Vigilia di Natale, Unieuro sta facendo l'ultima grande sorpresa ai suoi clienti, offrendo una promozione irresistibile che unisce tecnologia e convenienza. La catena di elettronica di consumo ha infatti deciso di concludere la sua serie di offerte Natalissimi con una combo imperdibile: l’innovativo Huawei WATCH Fit 3 e gli auricolari FreeBuds SE 2, il tutto a soli 199,99€. Un’occasione che non solo rappresenta un regalo perfetto per se stessi, ma anche una soluzione ideale per chi desidera unire praticità e stile in un unico acquisto.

Natalissimi Unieuro 24 dicembre

La promozione è semplice e immediata. Basta accedere alla pagina del Huawei WATCH Fit 3 sul sito di Unieuro, aggiungerlo al carrello e, al momento del checkout, si troverà un’opzione che permette di selezionare gli auricolari FreeBuds SE 2. Il prezzo della smart band è di 118,99€, ma aggiungendo gli auricolari, il costo totale sale solo di un euro, portando il totale a 119,99€. In pratica, gli auricolari vengono venduti a soli 1€, una proposta difficilmente replicabile.

Il Huawei WATCH Fit 3, con il suo display AMOLED da 1,64 pollici, è una smart band dal design elegante e funzionale, perfetta per chi cerca un dispositivo versatile che supporti le attività quotidiane e monitori l’attività fisica. Dotato di numerose funzioni per il fitness, la salute e la gestione quotidiana, è un must per chi desidera un aiuto tecnologico nella propria routine. A completare questa offerta, gli auricolari FreeBuds SE 2, che offrono un audio di qualità, con un design comodo e resistente, perfetti per chi cerca un’esperienza sonora senza compromessi.

Concludendo la sua promozione Natalissimi, Unieuro offre ai suoi clienti una proposta davvero imperdibile. Un’opportunità che combina la qualità dei prodotti Huawei con un risparmio incredibile. Fino alla Vigilia di Natale, chiunque voglia regalarsi o fare un regalo utile e tecnologico non può lasciarsi sfuggire questa occasione. Una promozione che rende l'acquisto di due dispositivi di qualità accessibile a tutti, con il vantaggio di avere due prodotti per un prezzo che sembra troppo bello per essere vero.

Vedi offerta su Unieuro