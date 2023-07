Da diverso tempo ormai circolano voci di corridoio riguardo al lancio di uno smartphone pieghevole a marchio OnePlus. Sembra che i tempi ormai siano maturi per il brand, con i rumor più recenti che indicano come probabile finestra di presentazione la fine di agosto.

Fonte: Smartprix

Quello che fino ad oggi era conosciuto nel mondo degli appassionati come OnePlus V Fold sta per arrivare. A confermarlo è una fonte molto autorevole, Smartprix, che non solo ha spifferato il preciso giorno nel quale secondo lui l’annuncio avrà luogo, ma anche diverse delle specifiche tecniche del dispositivo, oltre a pubblicare in collaborazione con OnLeaks i primi render 3D non ufficiali.

Secondo il leaker Max Jambor, il primo smartphone pieghevole del marchio non si chiamerà V Fold come precedentemente ipotizzato, ma prenderà il nome di OnePlus Open. Un nome molto inusuale che si mette in contrapposizione al resto dell’industria dei pieghevoli. Se tutti gli altri hanno voluto seguire le orme di Samsung utilizzando quasi sempre l’appellativo “Fold”, che in inglese significa “piegare”, OnePlus ha optato per l’esatto opposto, “Open” ovvero “aprire”.

OnePlus vorrebbe quindi dare l’idea di uno smartphone da utilizzare normalmente e aprire solo quando necessario, mentre gli altri vogliono mettere l’accento sull’idea di un display di grandi dimensioni che si può piegare e riporre in tasca.

Fonte: Smartprix

Il OnePlus V Fold/Open dovrebbe essere dotato di un display interno pieghevole da 7,8 pollici e di uno schermo esterno da 6,3 pollici, entrambi con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. In termini di prestazioni, si dice che il prossimo OnePlus pieghevole utilizzerà il SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, insieme a un massimo di 16GB di RAM e un minimo di 256GB di storage.

La configurazione della fotocamera dovrebbe prevedere due fotocamere posteriori da 48MP, che fungono da fotocamera principale e da sensore ultra-grandangolare, insieme a un teleobiettivo da 64MP. La capacità della batteria dovrebbe arrivare a 4.800mAh, con supporto per la ricarica rapida via cavo da 67W. Inoltre, a causa del fattore di forma unico, OnePlus dovrebbe integrare uno scanner di impronte digitali montato lateralmente su questo attesissimo dispositivo pieghevole.

Per OnePlus 12 ci sarà da attendere

Il prossimo flagship tradizionale del marchio arriverà invece un po’ più in là nel corso dell’anno. OnePlus 12 è atteso in Cina per dicembre, probabilmente in attesa di poter utilizzare lo Snapdragon 8 Gen 3 che Qualcomm presenterà al suo annuale Snapdragon Summit questo ottobre.