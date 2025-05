JVCKenwood presenta la nuova linea di prodotti audio

L'evoluzione dell'audio quotidiano si fa concreta con le nuove proposte di JVCKenwood Italia, che sta per portare sul mercato italiano una gamma di prodotti pensati per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più diversificato. Dalle cuffie agli speaker, dalle radio smart alle soluzioni per l'intrattenimento, l'azienda - che distribuisce i marchi JVC, Kenwood, JBL e Harman Kardon - dimostra di saper interpretare le tendenze del momento con dispositivi che fondono tecnologia avanzata, design contemporaneo e funzionalità intuitive.

L'audio personale si reinventa: la proposta JVC

La nuova generazione di dispositivi audio personali JVC rispecchia chiaramente l'evoluzione delle abitudini di ascolto, con soluzioni che vanno oltre il semplice concetto di auricolare. Tra le novità più interessanti spicca la serie HA-NP1T, i primi auricolari true wireless a forma di orecchino che rappresentano un vero cambio di paradigma. Questi innovativi dispositivi clip-on adottano un design open-ear che permette di mantenere la consapevolezza dell'ambiente circostante senza rinunciare alla qualità dell'audio, supportata dalla tecnologia Bluetooth 5.3 per una connessione stabile.

Disponibili in cinque eleganti colorazioni (nero, ghiaccio, teal, bianco e borgogna), questi auricolari a orecchino offrono 24 ore di autonomia complessiva e la possibilità di utilizzo con un solo orecchio, al prezzo consigliato di 129,99 euro.

Per chi cerca invece un'esperienza audio più tradizionale ma tecnologicamente avanzata, JVC propone i nuovi Gumy Premium HA-A23T, evoluzione della fortunata serie che ha superato 1,27 milioni di unità vendute. Questi auricolari true wireless, disponibili da giugno a 59,99 euro, si distinguono per il design ergonomico a bastoncino corto e per funzionalità di alto livello come la cancellazione attiva del rumore (ANC) e la modalità Ambient Sound.

Completa la gamma la proposta più accessibile: le cuffie a padiglione HA-S33UC con connessione USB-C, che garantiscono compatibilità universale e una gestione semplice. I driver da 30 mm assicurano audio bilanciato e chiamate nitide, mentre il design pieghevole le rende perfette per l'uso quotidiano. Disponibili a 29,99 euro in tre colorazioni (bianco, nero e blu), rappresentano l'opzione ideale per chi cerca praticità e qualità a un prezzo contenuto.

Quando l'audio incontra la sicurezza e il divertimento

Il rinnovamento dell'offerta Kenwood segue due direttrici principali: da un lato le radio intelligenti con funzionalità avanzate di sicurezza, dall'altro una gamma completa di speaker Bluetooth per ogni esigenza di intrattenimento. L'innovazione più significativa è rappresentata dalla funzione ASA (Automatic Safety Alert), integrata nei nuovi modelli di radio, che interrompe automaticamente qualsiasi contenuto in riproduzione per trasmettere messaggi di emergenza come allerte meteo o comunicazioni di sicurezza pubblica.

Questa tecnologia è presente sia nella compatta CR-M25DAB (disponibile da settembre a 49,99 euro) che nella Compact Senior Radio CR-M70DAB, quest'ultima specificatamente progettata per un pubblico maturo con un ampio display da 4,3 pollici, caratteri extra large e menu semplificato. La CR-M70DAB, proposta a 109,99 euro, rappresenta un ottimo equilibrio tra accessibilità e tecnologia, con funzionalità moderne rese disponibili anche a chi ha meno dimestichezza con i dispositivi digitali.

Sul fronte dell'intrattenimento, Kenwood amplia la sua offerta di speaker Bluetooth con quattro nuovi modelli che coprono diverse esigenze e fasce di prezzo. Si parte dall'essenziale AS-60BT, compatto e resistente all'acqua (certificazione IPX7), disponibile da ottobre a soli 24,99 euro, per arrivare al potente Party Speaker AS-P400BT, un vero e proprio sistema audio portatile con 100W RMS di potenza, luci LED integrate e connettività completa, inclusi ingressi per microfono e chitarra.

Tra questi due estremi si collocano l'AS-120BT, mini party speaker da 2x10W con certificazione IPX5 e 8 ore di autonomia (69,99 euro), e l'AS-150BT, che offre 2x25W di potenza e resistenza IPX6 a 79,99 euro. Tutti questi modelli condividono caratteristiche come la connessione TWS per creare sistemi stereo wireless, effetti luminosi integrati e batterie ricaricabili per l'uso in mobilità.

Il Party Speaker AS-P400BT si affianca al già esistente AS-P200BT, modello entry level che ha riscosso grande successo grazie al suo mix di compattezza, potenza e versatilità, disponibile a 129,99 euro. L'intera gamma di speaker Bluetooth Kenwood è stata pensata per offrire soluzioni adatte a ogni occasione, dalla festa in giardino all'uso domestico quotidiano, mantenendo sempre al centro la qualità dell'esperienza audio.

Insomma, con queste nuove proposte, JVCKenwood Italia conferma il suo impegno nell'offrire soluzioni tecnologiche all'avanguardia che combinano innovazione, semplicità d'uso e design, rispondendo alle esigenze di un mercato in costante evoluzione e di consumatori sempre più esigenti e diversificati nelle loro abitudini di ascolto e intrattenimento.