iPhone 13 senza notch appare nella serie Apple TV+ Ted Lasso

Mancano solamente un paio di settimane all’annuncio ufficiale da parte di Apple di iPhone 13, sempre che i recenti rumor si rivelino accurati, ma le indiscrezioni e i colpi di scena sembrano non finire mai.

Dopo le anticipazioni in cui veniva indicato come i futuri smartphone dell’azienda di Cupertino potrebbero essere in grado effettuare chiamate e mandare messaggi senza la rete cellulare, una nuova notizia ha colto tutti di sorpresa: è stato avvistato un iPhone 13 senza notch!

La famiglia di smartphone iPhone 13 dovrebbe essere annunciata da Apple il prossimo 14 settembre secondo le indiscrezioni, tuttavia fino a questo momento non era ancora stato avvistato uno dei nuovi iPhone in carne ed ossa.

Probabilmente anche a causa della nuova politica anti-leak di Apple, la quale ha iniziato a perseguire duramente i responsabili delle fughe di informazioni, a solo due settimane dal lancio ufficiale tutto quello che abbiamo a disposizione sono mockup, render e pellicole proteggi schermo.

Secondo le informazioni che sono circolate online, tutti i modelli di iPhone 13 dovrebbero avere un notch dalla dimensione ridotta. Nonostante questo sia ormai un fatto dato per confermato, sembra che la serie Apple TV+ Ted Lasso voglia far vacillare ogni nostra certezza.

Un dispositivo Apple che si crede essere l’iPhone 13 è apparso in una serie comica su Apple TV+ chiamata Ted Lasso interpretata da Jason Sudeikis. Nell’episodio recentemente andato in onda, il sesto della seconda stagione e intitolato “The Signal“, gli spettatori hanno individuato un modello di iPhone 13 senza notch in due scene diverse.

Lo smartphone mostra l’interfaccia utente personalizzata dell’iPhone, ma è grande assente il notch che Apple ormai utilizza per includere i sensori necessari al Face ID sin dal 2017.

Purtroppo il design posteriore è stato però avvistato in una successiva scena, rivelando una configurazione a doppia fotocamera verticale simile a quella dell’iPhone 12 base, in netta contraddizione con le più recenti fughe di notizie.

C’è da dire che il fatto che Apple faccia trapelare intenzionalmente iPhone 13 sembra essere molto improbabile, soprattutto in questo modo bizzarro. Tuttavia, potrebbe essere un prodotto ancora non passato tra le mani dei leaker, oppure è possibile che Apple abbia impiegato degli effetti speciali digitali (CGI) per mascherare il design reale del dispositivo. Per fortuna, sapremo la verità solamente tra un paio di settimane.