iPhone 14: il lancio potrebbe avvenire prima del previsto

iPhone 14 arriverà nel 2022 e, se i rumors giunti fino ad ora troveranno conferma, ci ritroveremo ad utilizzare uno smartphone innovativo e in parte diverso da quello che ora rappresenta iPhone 12.

Apple è da tempo legata a TSMC per la produzione di SoC e, per schedulare il lancio dei propri terminali, deve seguire in parte anche i movimenti del chipmaker taiwanese. Ebbene, TSMC ha affermato che la produzione dei SoC a 3 nm inizierà prima ma, in ogni caso, i test finali legati alla produzione di prova saranno avviati già durante il corso del terzo trimestre 2021.

Siamo già nel terzo trimestre 2021, quindi a brevissimo la produzione interna inizierà, ben tre mesi prima rispetto alla tempestica degli scorsi anni. Insomma, i primi tasselli per arrivare ad iPhone 14 stanno iniziando a posizionarsi.

Oltre che al settore smartphone, TSMC sta approfondendo anche il mercato automotive. I nuovi SoC, di fatti, saranno indicati anche per questa categoria con un’ottimizzazione di consumi e potenza adeguata con l’obiettivo di rendere digitalizzato l’intero abitacolo.

Grazie alla continua innovazione, iPhone 14 potrà godere di un modem 5G avanzato e migliorato nella ricezione di bande sub-6GHz e mmWave. Oltre che ad autonomia migliorata legata al migliore processo produttivo.

Ma cosa succederà quando le aziende che producono SoC raggiungeranno il processo produttivo pari a 0? Ci sono varie scuole di pensiero ma quella più accreditata è quella di usare il metodo di misura tramite i parametri legati alla densità. In questo modo dovrebbe essere ancora più semplice e veloce catalogare la fascia nella quale rientra un SoC.

Concentrandoci nel 2021, iPhone 13 potrebbe tornare ad essere presentato a settembre ed è possibile che implementerà il doppio riconoscere biometrico: Touch ID e Face ID.