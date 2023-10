iPhone 15 da 128 GB al prezzo più basso di sempre su eBay!

I nuovi iPhone 15 sono disponibili per l'acquisto dalla fine di settembre e, come era facilmente prevedibile, stanno andando a ruba. Quest'anno Apple ha scelto di abbassare il prezzo di lancio, con ribassi fino a 100,00€, come potete leggere nel nostro articolo dedicato, il che già rende l'acquisto più conveniente rispetto al lancio del modello precedente. Ma se volete massimizzare il risparmio, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa offerta di eBay, che propone l'iPhone 15 al prezzo più basso di sempre.

La promozione, infatti, abbatte il prezzo ad appena 869,85€, un bel risparmio, tenendo presente che questo modello sfiora i 1.000,00€. Trattandosi di un'offerta così conveniente, però, dobbiamo dirvi che avete pochissimo tempo per approfittarne: infatti, la promozione è valida solo per oggi e i pezzi disponibili, al momento della scrittura di questo articolo, sono solo 6, per cui vi esortiamo ad acquistarlo il prima possibile.

iPhone 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPhone 15 è destinato principalmente a due categorie di acquirenti. Da un lato, ai clienti abituali di Apple che regolarmente aggiornano il loro dispositivo con l'ultimo modello. Dall'altro, è rivolto a coloro che stanno considerando l'acquisto di un nuovo smartphone e desiderano investire in un dispositivo di fascia alta. Infatti, ci sono davvero pochi modelli sul mercato che possono competere con gli iPhone in termini di prestazioni e qualità, rendendo l'acquisto sicuro e duraturo.

Le innovazioni che rendono gli iPhone 15 così attraenti rispetto ai modelli precedenti sono molteplici. Ad esempio, il nuovo sistema di fotocamere vi permetterà di scattare fotografie ultra nitide e di girare video in alta definizione, per cui è la scelta ideale per fotografi, registi e videomaker, sia professionisti che amatoriali. Inoltre, l'introduzione della porta Type-C in sostituzione della tradizionale porta Lightning rappresenta un cambiamento significativo, poiché rende i dispositivi molto più versatili rispetto a quelli precedenti. Naturalmente, ci sono molte altre novità, che potete scoprire nel nostro articolo dedicato, in cui troverete tutte le caratteristiche dei nuovi iPhone 15.

Per quanto riguarda lo storico dei prezzi, anche se l'iPhone 15 è disponibile sul mercato solo da 34 giorni il prezzo ha già subito delle variazioni: dai 979,00€ iniziali in due occasioni, il 2 e il 9 ottobre, il costo è schizzato a 1,045,00€ su Amazon, anche perché il prodotto è andato spesso esaurito, dimostrando quanto elevata sia la richiesta. Alla luce di questo, è evidente che non c'è momento migliore per acquistare il nuovo iPhone 15 pagandolo solo 869,85€ che, lo ricordiamo, è il prezzo più basso di sempre.

Ciò detto, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, a farlo il prima possibile, dato che restano solo 6 pezzi disponibili e che la promozione è valida solo per oggi.

