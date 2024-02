iPhone 16 Pro Max avrà una batteria enorme, record di autonomia in arrivo?

Il prossimo iPhone 16 Pro Max potrebbe rivoluzionare l'esperienza utente con una batteria eccezionalmente potente, secondo quanto riportato da fonti affidabili. L'aumento del 5% nelle dimensioni della batteria, combinato con miglioramenti nell'efficienza energetica, potrebbe portare a un'autonomia mai vista prima su un iPhone.

La notizia proviene da una fonte sulla piattaforma coreana Naver, che ha previsto con precisione alcune caratteristiche degli iPhone precedenti. Oltre alle dimensioni della batteria, la fonte menziona anche un leggero aumento delle dimensioni dello schermo su iPhone 16 Pro, da 6.1 a 6.3 pollici, senza un notevole impatto sulle dimensioni complessive del telefono.

La novità più significativa resta la maggiore durata della batteria sul modello Pro Max, superando anche l'attuale campione di autonomia (per gli iPhone), l'iPhone 15 Plus. Le migliorie si concentrano anche sulla riduzione dei costi grazie a nuovi metodi di produzione del telaio in titanio.

Se confermato Apple colmerebbe almeno in parte il divario che separa iPhone e Galaxy S24 Ultra. Il top di gamma Samsung infatti supera senza difficoltà quello di Apple per autonomia (e non solo). Con una durata della batteria maggiore, quindi, iPhone 16 Pro Max, avrà almeno un’opportunità in più per sfidare quello che di fatto è il migliore smartphone in circolazione.