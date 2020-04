iPhone SE 2020, i preordini partono oggi alle 14

Le prenotazioni del nuovo iPhone SE 2020 partiranno oggi, venerdì 17 aprile, alle ore 14:00 sullo store ufficiale Apple. La configurazione da 64 Gigabyte di memoria interna sarà venduta al prezzo di 499 euro che diventano 549 euro per quella da 128 Gigabyte e 669 euro per il modello con 256 Gigabyte di memoria interna. Le varianti cromatiche disponibili sono: White, Black e RED.

Apple offre la possibilità di acquistare iPhone SE 2020 a rate o dando in permuta un vecchio iPhone. I valori di permuta dipendono dalle condizioni del dispositivo che si restituisce, dal suo anno di fabbricazione e dalla sua configurazione. La permuta è possibile per i modelli precedenti fino a iPhone SE di prima generazione. Per gli iPhone più datati, si può richiedere il “Riciclo” in modo che le vecchie apparecchiature possano essere ritirate per essere riciclate responsabilmente.

Le rate partono da 14,95 euro se si lascia in permuta il proprio vecchio iPhone o da 20,79 euro se si intende acquistare solamente il dispositivo. Cogliamo l’occasione per ricordare le caratteristiche tecniche del nuovo iPhone SE 2020.

Il nuovo arrivato in casa Apple segna il ritorno del Touch ID, tanto amato ancora da molti utenti. A muovere tutto c’è il processore A13 Bionic, lo stesso dell’ultima generazione di iPhone 11. Il design riprende completamente quello di iPhone 8 con il display da 4,7 pollici (1334×750 pixel a 326 ppi). Il comparto fotografico si compone di un singolo sensore frontale da 7 Megapixel e da una sola fotocamera posteriore da 12 Megapixel. L’autonomia dichiarata è di 40 ore di riproduzione audio. La ricarica è affidata alla porta Lightning e c’è la ricarica wireless. Mentre, il sistema operativo è ovviamente iOS 13.

