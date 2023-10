Kena Mobile: 230 GB a soli 9,99€ e in regalo 100Gb in più per 6 mesi

Siete alla ricerca della promozione perfetta per cambiare il vostro operatore telefonico? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alla nuova offerta di Kena Mobile, che vi permetterà di ottenere ben 230GB, minuti illimitati e 200 SMS al mese a soli 9,99€ al mese!

Non è tutto, però: attivando ora questa offerta Kena vi regalerà 100GB in più al mese per 6 mesi, oltre a offrirvi in modo completamente gratuito il costo di attivazione, che altrimenti sarebbe di 4,99€. Insomma, si tratta di una promozione davvero conveniente rispetto alla concorrenza, per cui vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile.

Kena Mobile, chi dovrebbe abbonarsi?

L'offerta di Kena Mobile è disponibile per tutti i clienti provenienti da Iliad, Ho Mobile, Pose, Fastweb e tanti altri operatori telefonici virtuali (trovate la lista completa nella pagina della promozione), ma anche per tutti i nuovi numeri. Si tratta, dunque, di una promozione perfetta per coloro che provengono da questi operatori, e che cercano un'alternativa conveniente per ottenere tanti giga di traffico dati.

In tal senso, rappresenta un'opzione ideale per chi è spesso fuori casa e, dunque, ha bisogno di consumare tanto traffico dati per utilizzare il navigatore o magari farsi da hotspot per utilizzare il portatile. Inoltre, può essere una buona soluzione temporanea se si sta aspettando l'installazione della rete Wi-Fi.

Come vi abbiamo accennato, l'offerta ha un costo di 9,99€ al mese e si rinnoverà automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata se il credito residuo della SIM è sufficiente. Non dovrete spendere nulla né per l'attivazione né per la SIM, che sarà inviata direttamente a casa vostra. Insomma, questa promozione di Kena è davvero ottima rispetto alla concorrenza, dato che ben pochi operatori sono capaci di offrirvi 330GB a soli 9,99€ al mese.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Kena Mobile dedicata alla promozione, dove potrete scoprire tutti i dettagli e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che potrebbe terminare a breve.

