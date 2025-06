Se siete alla ricerca di un localizzatore smart compatibile con iOS che combini affidabilità, privacy e un prezzo competitivo, l'offerta di oggi su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Infatti, Ugreen FineTrack Smart Finder è disponibile a soli 12,59€, grazie a uno sconto del 30% sul prezzo consigliato di 19,99€ e a un ulteriore sconto del 10% applicabile tramite coupon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto. Un'opportunità ideale per non perdere mai più di vista oggetti importanti come chiavi, zaini, biciclette, borse o portafogli.

Ugreen FineTrack Smart Finder, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo smart Finder certificato Apple Find My si integra perfettamente con i dispositivi iOS, senza bisogno di installare app aggiuntive. Basta utilizzare l'app integrata di Apple per connettersi e iniziare a tracciare i propri oggetti. Grazie alla crittografia avanzata della rete Find My, né Apple né UGREEN possono conoscere la posizione dei vostri tag, garantendo il massimo rispetto della privacy.

Uno dei punti di forza di questo localizzatore Ugreen è la sua autonomia eccezionale: la batteria può durare fino a 24 mesi ed è facilmente sostituibile. Inoltre, la struttura è progettata per impedire ai bambini di accedere accidentalmente alla batteria, rendendolo un dispositivo sicuro da utilizzare anche in contesti familiari.

Grazie all'altoparlante integrato da 80dB, è possibile localizzare facilmente l'oggetto smarrito facendolo suonare tramite l'app o tramite comandi vocali con Siri. Anche se il prodotto non dispone di GPS, la rete Find My consente la localizzazione remota sfruttando i dispositivi Apple presenti nelle vicinanze. E se vi allontanate troppo da un oggetto, riceverete un promemoria di abbandono direttamente sul vostro iPhone.

Il design è pensato per essere comodo e versatile: nella confezione troverete un cordino, una spilla e un adesivo per agganciare facilmente il tracker a chiavi, zaini, portafogli o borse. Una soluzione intelligente per non dimenticare nulla e vivere con maggiore serenità.

Disponibile ora su Amazon a soli 12,59€, Ugreen FineTrack Smart Finder è un acquisto consigliato a chiunque voglia aggiungere un livello extra di sicurezza e praticità alla propria vita quotidiana. E se preferite gli AirTag, vi segnaliamo che il pacchetto da 4 è in offerta su Amazon!