È compatto ma ricarica 2 dispositivi insieme, e Amazon te lo offre oggi a -40%

Se siete alla ricerca di una powerbank compatta, elegante e potente, oggi è il momento perfetto per fare un acquisto intelligente. Questo modello da 30W è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 40% (attivabile selezionando il coupon sulla pagina del prodotto). Nonostante le dimensioni ridotte (paragonabili a quelle di una carta di credito) questo modello sorprende per la sua capacità di carica e per la qualità costruttiva, diventando un compagno ideale per ogni giornata, che siate in viaggio, in ufficio o fuori casa.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 40% durante il checkout

Mini powerbank da 30W, chi dovrebbe acquistarlo?

Una delle caratteristiche più apprezzate è la ricarica rapida bidirezionale da 30W, in grado di riportare il vostro iPhone fino al 58% di batteria in appena 30 minuti. Ciò significa che potrete ricaricare i vostri dispositivi fino a tre volte più velocemente rispetto ai caricabatterie standard da 5W, risparmiando tempo prezioso. La powerbank è anche in grado di ricaricare due dispositivi contemporaneamente, rendendola perfetta per chi vive a ritmi intensi e ha bisogno di mantenere più dispositivi sempre pronti all’uso.

Oltre alla potenza, colpisce per l’estetica e le funzionalità. Le strisce luminose a impulsi dinamici non sono solo un dettaglio di design, ma offrono una chiara e immediata indicazione del livello di carica residuo. E con una capacità di 10.000 mAh, questo piccolo gadget è in grado di prolungare il tempo di utilizzo del vostro iPhone 15 fino a 34 ore di riproduzione video, garantendo autonomia anche nelle giornate più impegnative.

Infine, la sicurezza è al centro dell’esperienza. Grazie al monitoraggio in tempo reale della temperatura della batteria e all’uso di celle 21700 di grado automobilistico, avrete tra le mani un prodotto durevole, efficiente e sicuro. Completano il quadro le certificazioni internazionali (CE, CB, FCC SDoC, NRTL e molte altre) che attestano la qualità e l'affidabilità di questa powerbank.

