Se siete alla ricerca di auricolari true wireless affidabili, ricchi di funzionalità moderne e proposti a un prezzo competitivo, questa offerta su Amazon merita tutta la vostra attenzione. Gli Oppo Enco Air4 sono attualmente disponibili a soli 49,90€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo consigliato di 69,99€. Un'occasione da non perdere per chi desidera un audio di qualità senza rinunciare a comfort e tecnologia.

Oppo Enco Air4, chi dovrebbe acquistarli?

Gli Oppo Enco Air4 si distinguono per un comparto audio evoluto, grazie ai driver dinamici in titanio da 12,4 mm, in grado di offrire un suono naturale, nitido e con bassi profondi e coinvolgenti. La cancellazione del rumore AI con doppio microfono garantisce chiamate cristalline e un ascolto musicale immersivo, con la possibilità di scegliere tra quattro diverse modalità di riduzione del rumore in base all'ambiente in cui vi trovate.

L'autonomia è un altro dei punti di forza di questi auricolari: fino a 44 ore complessive con la custodia di ricarica, che supporta una ricarica rapida e completa in meno di 90 minuti. Ogni auricolare offre fino a 8 ore di utilizzo continuo con una singola carica, rendendoli perfetti anche per lunghe giornate fuori casa o sessioni di ascolto prolungate.

Dotati di Bluetooth 5.4, gli Oppo Enco Air4 offrono una connessione stabile, binaurale e a bassa latenza, con supporto al collegamento simultaneo a due dispositivi. Questo li rende ideali per chi alterna frequentemente tra smartphone e computer. La certificazione IP55 assicura resistenza a polvere, sudore e schizzi, rendendoli adatti anche all'attività fisica o a un uso quotidiano in condizioni variabili.

Proposti nella raffinata colorazione silky white, gli Oppo Enco Air4 rappresentano una soluzione completa, compatibile sia con Android che con iOS, e dotata di controlli touch intuitivi. A questo prezzo, con queste caratteristiche, difficilmente troverete un'alternativa migliore. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari con cancellazione del rumore per ulteriori consigli.

