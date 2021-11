Oppo Store, una valanga di sconti fino al 50% per l’inaugurazione dell’e-shop

In occasione dell’arrivo delle prime offerte dedicate al Black Friday, Oppo ha annunciato l’apertura del suo nuovo e-commerce e di uno spazio virtuale dedicato a tutti gli appassionati e fan. E proprio in virtù di questo annuncio, arrivano moltissimi sconti fino al 50% sui prodotti più amati dagli utenti!

Dopo aver raggiunto l’importante traguardo di 2 milioni di smartphone venduti sul territorio italiano e aver siglato una importante partnership con il club calcistico A.C. Milan, Oppo vuole avvicinarsi ancora di più ai propri clienti italiani – ma anche ai consumatori coinvolti in tutto ciò che riguarda il mondo tech – con un nuovo forum dedicato e un negozio online su misura.

Oppo Community è uno spazio di incontro virtuale che permetterà agli utenti di rimanere aggiornati sulle novità, scoprire tutte le potenzialità dei dispositivi, chiedere consigli e avere accesso a contenuti e promozioni esclusive. Al momento accessibile solamente da browser, presto l’accesso alla Community sarà disponibile comodamente tramite un’applicazione Android dedicata.

“Siamo estremamente orgogliosi di presentare in Italia Oppo Store e Oppo Community, due nuovi servizi che hanno come obiettivo quello di rendere l’esperienza utente ancora più ricca e personalizzata. Questo annuncio rappresenta per noi un importante traguardo, testimonia ancora una volta la centralità del consumatore finale nel nostro lavoro quotidiano. Per celebrare l’arrivo del nostro nuovo e-commerce e per rendere la nostra tecnologia accessibile a chiunque, abbiamo deciso di offrire una settimana ricca di iniziative vantaggiose sui prodotti del nostro ecosistema“, commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer Oppo Italia.

Il nuovo e-commerce Oppo Store permetterà agli utenti di acquistare tutti i prodotti del brand comodamente da casa e in mobilità, grazie ad un sito web in grado di adattarsi ad ogni dispositivo – PC ma anche smartphone o tablet – e realizzato in modo chiaro e semplice da fruire.

Per festeggiare il lancio di Store e Community, Oppo ha indetto una settimana di sconti che parte da oggi, 19 novembre, e continua fino al 28 novembre prossimo. Durante questo periodo di folli promozioni, gli utenti che decideranno di acquistare presso Oppo Store potranno portarsi a casa moltissimi dispositivi del marchio a prezzi scontati fino al 50%.

Tra questi troviamo i migliori smartphone Oppo, tra cui il top di gamma Oppo Find X3 Pro, gli eleganti Oppo Reno6 e Reno6 Pro ma anche le cuffie TWS Oppo Enco X e Oppo Watch. Nello specifico ecco la lista di tutte le offerte già attive su Oppo Store:

Oppo Reno6 Pro | 729,99 euro ( 799,99 euro )

( ) Oppo Reno6 | 429,99 euro ( 499,99 euro )

( ) Oppo Find X3 Pro | 849,99 euro ( 1.149,99 euro )

( ) Oppo Find X3 Neo | 529,99 euro ( 799,99 euro )

( ) Oppo Find X3 Lite | 299,99 euro ( 499,99 euro )

( ) Oppo Watch | 199,99 euro ( 299,99 euro )

( ) Oppo Enco X | 99,99 euro ( 179,99 euro )

Ma non è finita qui: tutti coloro che si iscrivono alla Oppo Community e a Oppo Store potranno usufruire di un coupon sconto dal valore di 15 euro, mentre coloro che aderiscono al servizio di newsletter riceveranno uno sconto immediato del valore di 5 euro.

Acquistando prodotti su Oppo Store, ad ogni euro speso verrà riconosciuto 1 Oppo Point. Su Oppo Community, ogni azione come la registrazione, il check-in giornaliero, la partecipazione a eventi o anche la semplice recensione di un prodotto o commento, consentirà agli utenti di accumulare punti e collezionare Ollie Badge, che identificano il livello raggiunto dall’utente all’interno dell’app.

“Gli Oppo Points permettono agli utenti di accedere a contenuti personalizzati e a promozioni esclusive, rendendo la loro esperienza ancora più interattiva e stimolante” scrive l’azienda nel comunicato stampa.

A cosa servono gli Oppo Points? I membri della Community saranno in grado di partecipare a giochi ed eventi esclusivi, inoltre potranno scambiare questi punti con sconti sul neonato Oppo Store.

Quando sarà resa disponibile l’applicazione dedicata, gli iscritti potranno convertire i punti per ritirare presso i punti vendita selezionati dei partner dell’azienda diversi fantastici gadget, tra cui le spille di Ollie. Per concludere, a partire dal nuovo anno, gli utenti potranno personalizzare Ollie, l’avatar virtuale, iconica mascotte di Oppo.