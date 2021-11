Passa a Vodafone entro il 29 novembre: 70GB e minuti illimitati da 7,99€/mese!

Cambiare operatore non è mai stato così conveniente: fino al 29 novembre, se passi a Vodafone seguendo la procedura online, hai diritto a 70 Giga e minuti illimitati a partire da 7,99 euro al mese. L’iter guidato si compone di sei semplicissimi passaggi che potrai seguire comodamente a casa tua. Basta procurarsi la carta d’identità, il codice fiscale e la tua SIM attuale per compilare i vari campi con i dati richiesti, dopo aver selezionato l’operatore di provenienza dal menu a tendina e fatto clic sul pulsante Scopri l’offerta dedicata a te nella pagina iniziale.

Si aprirà una pagina abbinata al tuo operatore telefonico attuale, dove ti verrà proposto il piano tariffario Special 50 Digital Edition e ti verrà chiesto di compilare il form di attivazione con anche il numero della tua SIM. In questa fase, Vodafone e il tuo vecchio operatore si metteranno in contatto per mantenere attivo il tuo numero. Dovrai attendere al massimo 24 ore affinché la procedura vada a buon fine.

Successivamente ti verrà chiesto di fornire i dati personali collegati alla SIM (in primis il codice fiscale) e le informazioni di contatto come email, numero di telefono, indirizzo, città e CAP. La nuova SIM, infatti, verrà spedita direttamente al tuo domicilio.

Il prossimo passaggio riguarda appunto la scelta del metodo di spedizione (sempre gratuito). I tempi stimati per la consegna vanno dai 3 ai 5 giorni.

Infine dovrai selezionare un metodo di pagamento tra quelli proposti: carta di credito non prepagata, Masterpass e PayPal per l’eventuale contributo iniziale e carta di credito (sempre non prepagata) o RID bancario per i costi ricorrenti previsti dal piano. Ecco fatto: iter completato! Visto com’è facile?

» Clicca qui per scoprire e attivare l’offerta Vodafone 70 Giga al mese «