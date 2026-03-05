Su Amazon è disponibile il set Gimars per mouse e tastiera, in elegante gradiente viola. Realizzato con schiuma a memoria da 3 cm, offre supporto ergonomico ottimale per alleviare il dolore da digitazione. La struttura a tre strati con base antiscivolo garantisce stabilità e durata nel tempo. Disponibile a soli 11,89€ invece di 13,99€, con uno sconto del 15%.

Gimars poggiapolsi, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set Gimars è consigliato a tutti coloro che trascorrono molte ore davanti al computer, sia per lavoro che per gaming. È ideale per impiegati, studenti, programmatori e gamer che soffrono di affaticamento o dolore ai polsi causato da lunghe sessioni di digitazione e utilizzo del mouse. Grazie al design ergonomico e alla schiuma a memoria da 3 cm, questo accessorio offre il supporto ottimale per mantenere i polsi nella posizione corretta, riducendo la pressione e prevenendo fastidi muscolari nel lungo periodo.

Questo prodotto soddisfa l'esigenza di comfort e benessere durante l'uso prolungato del PC, garantendo al contempo praticità quotidiana. La struttura a tre strati, con base antiscivolo, schiuma a memoria e superficie in tessuto spandex traspirante, assicura stabilità e piacevolezza al tatto. La resistenza alle macchie e la facilità di pulizia lo rendono perfetto anche per ambienti condivisi come uffici e scuole. Attualmente disponibile su Amazon a soli 11,89€ invece di 13,99€, con uno sconto del 15%.

Il Gimars Poggia Polsi Mouse e Tastiera è un set ergonomico con schiuma a memoria da 3 cm, struttura a 3 strati (base antiscivolo, schiuma e tessuto spandex traspirante). Allevia il dolore ai polsi durante lunghe sessioni di digitazione, resistente alle macchie.

