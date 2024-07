Super Mario 3D World + Bowser’S Fury ora a solo 49€! Prezzo FOLLE

Stavate aspettando l'occasione giusta per aggiungere alla vostra collezione Super Mario 3D World + Bowser’S Fury? Ora, su Amazon, è il momento giusto! La versione italiana su scheda del gioco per Nintendo si trova ad un prezzo speciale di 48,99€ rispetto al prezzo originale di 59,99€. Ciò significa un risparmio del 18% su questa avventura che vi porterà a salvare il regno delle fate insieme a Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad. Godetevi miglioramenti di gameplay e lanciatevi nel divertentissimo multiplayer online. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per prendere parte quanto prima a questa super avventura a marchio Nintendo !

Super Mario 3D World + Bowser’S Fury: la versione migliorata per Nintendo Switch

Super Mario 3D World + Bowser’S Fury è un affare imperdibile per gli amanti dei platform e di Mario, oltre per chi desidera rivivere o scoprire per la prima volta la magia del Regno delle fate con Mario e compagni in una chiave moderna e migliorata. Non meno importante si tratta di un gioco consigliato per tutte le età, anche grazie alla sua modalità multiplayer sia in locale che online, un'aggiunta apprezzatissima dagli appassionati della serie che ora possono condividere l’avventura con amici e familiari sia fisicamente che virtualmente.

Avrete l'occasione di immergervi in una sfida completamente nuova grazie all'aggiunta di Bowser’s Fury, aiutando Bowser Junior nella sua missione di riportare alla normalità suo padre. Con una varietà di personaggi ciascuno dotato di abilità uniche, una miriade di power-up da scoprire e migliorie esclusive per Nintendo Switch, questo gioco promette ore di divertimento sia in solo che in compagnia!

Attualmente proposto a 48,99€ anziché 59,99€, Super Mario 3D World + Bowser’S Fury rappresenta un affare per gli appassionati di lunga data e non, e anche per chi cerca un'avventura coinvolgente e ricca di azione da vivere in serate in compagnia. Vi consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta per aggiungere un classico imperdibile alla vostra collezione di giochi per Nintendo Switch, non ve ne pentirete!

Vedi offerta su Amazon