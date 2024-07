iPad Pro da 11" con M4 oggi in SUPER SCONTO, risparmi 120€!

Siete alla ricerca di un dispositivo che ridefinisca i confini tra tablet e computer, offrendo prestazioni di livello professionale in un formato ultra-portatile? Allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon: il rivoluzionario iPad Pro 11" con M4 è ora disponibile a soli 1099€, con uno sconto del 10% sul prezzo di listino di 1219€, permettendovi di risparmiare 120€!

iPad Pro 11" con M4, chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPad Pro da 11" con M4 è la soluzione ideale per professionisti e creativi che necessitano di prestazioni di alto livello in mobilità. Grazie al suo display Ultra Retina XDR da 11 pollici, offre una qualità dell'immagine eccezionale, perfetta per chi lavora con grafica, video o fotografia. Il potente chip M4 garantisce prestazioni a dir poco superlative, rendendo questo dispositivo adatto anche per sviluppatori e professionisti che richiedono elevata potenza di calcolo.

Questo iPad Pro si distingue per le sue fotocamere avanzate: una frontale orizzontale da 12MP, ideale per videoconferenze di qualità professionale e per il FaceID, e una posteriore anch'essa da 12MP per scatti e riprese di alto livello. Lo scanner LiDAR integrato apre le porte a esperienze di realtà aumentata immersive, utili in svariati campi professionali. Al contempo, la connettività Wi-Fi 6E assicura trasferimenti di dati ultra-veloci, essenziali per chi lavora con file di grandi dimensioni o necessita di una connessione sempre affidabile, proprio come la porta USB-C compatibile con Thunderbolt.

Il design sottile e leggero, unito alle prestazioni da top di gamma, rende l'iPad Pro 11" con M4 lo strumento perfetto per chi cerca il massimo della versatilità. Supporta accessori come l'Apple Pencil Pro e la Magic Keyboard, trasformandosi all'occorrenza in un vero e proprio sostituto del laptop.

Attualmente in offerta a 1099€, l'iPad Pro 11" con M4 rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un dispositivo all'avanguardia che unisca potenza, portabilità e versatilità. Le sue caratteristiche tecniche avanzate, dalla qualità del display alle prestazioni del chip M4, fino alla connettività di ultima generazione, lo rendono un prodotto di punta nel mercato dei tablet professionali.

