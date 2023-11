Questa power bank da 10000mAh oggi vi costa meno della metà!

Il Black Friday è ormai in conclusione, ma per questo lunedì di Cyber Monday, dedicato alle offerte tech, c'è ancora spazio per qualche affare dell'ultimo minuto, complice l'ampia disponibilità di prodotti messa in campo da Amazon. E così, se siete alla ricerca, ad esempio, di un'ottima power bank, capiente e facile da tenere in tasca o in borsa, allora vi suggeriremmo di acquistare questa power bank Charmast, venduta oggi con un doppio sconto, ovvero un -26% di base, ed un ulteriore -40% attivabile grazie ad un coupon presente sulla pagina del prodotto (è poco sotto al prezzo). Il risultato? una power bank da 10400 mAh ad appena 12,00€! UN AFFARE!

Power bank Charmast, chi dovrebbe acquistarla?

Compatta, sottile, facile da trasportare e con un'autonomia mostruosa, questa power bank Charmast è caldamente consigliata a chi, magari sempre in giro o lavorando in mobilità, ha bisogno di tenere con sé una fonte energetica che possa caricare non solo uno smartphone di ultima generazione, ma addirittura un tablet o persino un piccolo notebook!

Compatibile sia con dispositivi Android che Apple, questa batteria esterna dispone di due ingressi (Micro USB / Type C) e tre uscite (Dual USB / Type-C), ed è progettata per essere sottile e facilmente trasportabile, potendo così adattarsi a qualsiasi tasca, borsetta o zaino senza alcun problema.

Capace di caricare simultaneamente fino tre dispositivi con una velocità fino a 5V/3A, ottimizzando la velocità di ricarica in base al dispositivo connesso, dispone persino di un display LED frontale, utile a carpire informazioni chiare in merito all'energia rimanente, la tensione e l'intensità di corrente, garantendo un controllo facile e una gestione accurata della capacità residua di ricarica. Insomma: parliamo di un prodotto ottimo che, venduto ad appena 12 euro, rappresenta indubbiamente un affare da non perdere!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

