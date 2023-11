Questo mini speaker è perfetto da tenere in doccia e costa solo 9€!

Se amate ascoltare la musica sotto la doccia, ma non avete idea di come migliorare l'intera esperienza se non portandovi direttamente lo smartphone sotto l'acqua, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questo piccolo dispositivo che, in occasione di questo Black Friday 2023 sta andando letteralmente a ruba! Di che stiamo parlando? Dello speaker da doccia Music Hero, un accessorio resistente all'acqua piccolo e compatto, che grazie ad uno sconto del 43%, è ora disponibile a soli 9,99€!

Speaker da doccia, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo speaker Music Hero è ideale per coloro che non vogliono rinunciare a musica e chiamate nemmeno sotto la doccia, trattandosi di un piccolo dispositivo ideato proprio per questo scopo. Si tratta, in sostanza, di uno speaker Bluetooth resistente all'acqua (è certificato IPX4), e che integra una solida ventosa grazie alla quale può essere facilmente fissato su superfici come le piastrelle o i vetri di una doccia.

Ben chiaro che può essere utilizzato anche in altri ambienti, come ad esempio in cucina o alla scrivania, questo speaker è stato concepito però per un uso specifico sotto l'acqua e, per questo, dispone anche di alcuni tasti disposti in modo comodo sulla sua superficie, così che, grazie ad essi, si possa facilmente modificare il volume o rispondere ad una chiamata.

Compatibili con qualsiasi dispositivo, sia iOS che Android, lo speaker Music Hero dispone di una comoda funzione vivavoce per le chiamate, ha una batteria duratura, ed un design piccolo e poco ingombrante, al punto che per le sue caratteristiche, ed il suo prezzo invitante, si sta dimostrando uno dei best seller di questa settimana di offerte di fine anno!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!