Realme 12 Pro+ 5G crolla al MINIMO STORICO! (-100€)

Se siete clienti Prime, fino al 25 marzo potete approfittare delle offerte di Primavera Amazon su una marea di prodotti tecnologici, come lo smartphone Realme 12 Pro+ 5G (8 + 256GB) che grazie a uno sconto del 20% crolla al prezzo minimo storico di 399,99€ garantendovi un risparmio di 100€ sul prezzo originale di 499€. Questo smartphone medio gamma vanta un comparto fotografico di qualità e offre prestazioni di buon livello a tutto tondo, garantendo un'esperienza d'uso ottima a un prezzo davvero interessante.

Realme 12 Pro+ 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Realme 12 Pro+ 5G nel formato da 8 + 256GB è consigliato per chi ama scattare foto con il proprio smartphone e vuole un display di elevata qualità ma non è disposto a investire cifre astronomiche per l'acquisto di un telefono. Con la sua fotocamera periscopica per ritratto e il sensore Sony IMX890 OIS stabilizzato, supportati dall'algoritmo MasterShot omnifocale, questo smartphone è in grado di soddisfare anche i fotografi più esigenti, offrendo scatti di qualità elevata in ogni situazione. La combinazione di una batteria di lunga durata da 5.000mAh e la ricarica SUPERVOOC da 67W, garantisce un utilizzo prolungato senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia.

Il display curvo da 120Hz e il design premium, con dettagli in pelle vegana di alta qualità, rendono il Realme 12 Pro+ 5G un medio gamma di lusso, bello da vedere e tenere in mano. Inoltre, per chi passa molte ore al telefono, la protezione della vista offerta dall'attenuazione PWM a 2.160 Hz e il picco di luminosità di 950 nit sono caratteristiche indispensabili per garantire una visione confortevole in ogni condizione di luce. Chi cerca un dispositivo che unisce funzionalità avanzate, estetica raffinata e autonomia eccellente, troverà nel Realme 12 Pro+ 5G il compagno ideale per ogni avventura quotidiana.

Il Realme 12 Pro+ 5G rappresenta un'opzione perfetta per chi cerca un dispositivo all'avanguardia sia per fotografia che per gaming e attività quotidiane. Il rapporto qualità-prezzo, unito a caratteristiche tecniche di buon livello e un design ricercato, rendono questo smartphone un'opzione consigliata per gli amanti della tecnologia alla ricerca del meglio. Grazie uno sconto Amazon del 20% oggi è disponibile a 399,99€, 100€ in meno rispetto al prezzo originale di 499,99€.

