realme UI 3.0, ecco quando il vostro smartphone sarà aggiornato

Negli scorsi giorni, in occasione della presentazione del nuovo smartphone GT Neo2, Realme ha presentato la nuova realme UI 3.0, basata sul sistema operativo Android 12. L’annuncio del brand cinese, che sta consolidando sempre di più la sua presenza sul mercato occidentale, arriva a ridosso della presentazione della nuova ColorOS 12, la skin personalizzata che sarà distribuita presto sugli smartphone Oppo, con la quale condivide alcune feature tra cui le emoticon personalizzate Omoji.

La nuova realme UI 3.0 porta con sé alcune significative novità rispetto alla versione precedente: eccole tutte.

Interfaccia utente

La nuova realme UI 3.0 presenta un’interfaccia utente rinnovata dal punto di vista visivo, in accordo con il nuovo linguaggio di design chiamato dall’azienda “Fluid Space Design”, parte dell’obiettivo generale di offrire all’utente un’esperienza d’uso più fluida sotto ogni punto di vista.

Le icone delle applicazioni sono state rinnovate con un design 3D che aggiunge spessore agli elementi presenti sullo schermo tramite dei gradienti, mantenendo allo stesso tempo linee semplici e stilizzate e un look and feel giovanile. La nuova realme UI amplia inoltre la gamma dei colori prevista per le applicazioni, con il fine di renderle più riconoscibili.

La novità più grande riguarda però il redesign del layout delle schermate: ripensando la disposizione e la gerarchia degli elementi nello spazio dello schermo, infatti, realme UI 3.0 rende più facile all’utente orientarsi in modo intuitivo all’interno delle funzionalità dello smartphone. Sono inoltre disponibili sulla nuova realme UI 3.0 nuove possibilità di personalizzazione per icone, sfondi, font e altri elementi. È possibile, per esempio, impostare la propria sfumatura di colore preferita come colore d’accento del tema per l’interno dispositivo.

Prestazioni

Non solo l’occhio vuole la sua parte: la nuova realme UI 3.0 presenta infatti significativi miglioramenti a livello delle prestazioni, dovute innanzitutto alle funzionalità AI rese possibili da Android 12. La nuova AI Smooth Engine ottimizza la compressione della memoria dei singoli processi del dispositivo. In base ai dati diffusi da Realme, la presenza di questa nuova funzionalità migliora i tempi di caricamento del 13% e le prestazioni della batteria del 12%.

L’AI Animation Engine si occupa invece di rendere l’esperienza utente più fluida ottimizzando invece le animazioni. È inoltre giunta alla seconda versione, migliorata proprio grazie all’AI Smooth Animation Engine, Floating Window, la schermata flottante che si può assegnare a diverse applicazioni per meglio adattarsi a tutte le esigenze.

Realme presta un occhio di riguardo alla privacy grazie a una serie di nuove funzionalità che permettono di condividere in modo privato immagini e video. Migliora anche la vista d’insieme dei permessi di sistema concessi alle singole applicazioni, che possono essere concessi o revocati singolarmente in qualunque momento.

Nel nuovo Phone Manager 2.0 è presente una serie di funzionalità relative alla sicurezza nei pagamenti e nell’uso delle applicazioni, un tool di blacklisting per le chiamate in entrata e la possibilità di inserire file e applicazioni in un’area privata.

Feature aggiuntive

Realme ha prestato attenzione a un aspetto spesso considerato puramente funzionale: l’Always On Display. Tra le nuove opzioni figura infatti la funzione Canvas, ossia la possibilità di ricavare un’immagine stilizzata per l’AOD a partire dallo sfondo della schermata di blocco. Sono disponibili anche nuovi sfondi animati da impostare sulla homepage.

Sulla nuova UI di Realme arrivano inoltre le Omoji, le emoticon personalizzate già viste sulla ColorOS 12. Oltre a permettere di costruire grazie all’algoritmo Face Capture un avatar animato con più di 50 espressioni dal design molto simile a quello delle Animoji di Apple, le Omoji raffigurano anche cibo e oggetti della vita quotidiana e possono essere inserite nelle principali app di messaggistica.

Quali dispositivi riceveranno la realme UI 3.0?

Per la realme UI 3.0 è previsto un roll-out graduale a tutti i dispositivi del marchio cinese compatibili con Android 12 a seconda delle caratteristiche di sistema di ogni smartphone. Ecco le date previste per il rilascio della versione Early Access della nuova UI sui vari device:

Ottobre 2021

Dicembre 2021

realme X7 Max

realme GT Master Edition

realme 8 Pro

realme GT NEO 2 5G

Primo trimestre 2022

realme X50 Pro 5G

realme 7 Pro

realme X7 Pro

realme 8 4G

realme narzo 30

realme C25

realme C25s

realme narzo 50A

realme 8i

Secondo trimestre 2022

realme X7

realme X3

realme X3 SuperZoom

realme 8 5G

realme 8s

realme 7 5G

realme narzo 30 Pro 5G

realme narzo 30 5G