Samsung Galaxy A90 5G è ufficiale: Snapdragon 855 e Samsung DeX

Samsung ha annunciato Galaxy A90 5G: Snapdragon 855, supporto 5G, display da 6,7 pollici, tripla fotocamera posteriore, batteria da 4.500 mAh e supporto Samsung DeX.

Samsung ha ufficializzato il nuovo Galaxy A90 5G. Stiamo parlando di un dispositivo che dovrebbe appartenere alla fascia media del mercato ma che in realtà arriva con caratteristiche da top di gamma. A bordo infatti troviamo lo Snapdragon 855 di Qualcomm a cui è accoppiato il modem Snapdragon X50 che permetterà allo smartphone di connettersi alla nuova rete 5G.

Altra novità assoluta per la serie A è il supporto alla Samsung DeX, la modalità desktop sviluppata dal colosso sudcoreano. Due le configurazioni possibili: 6 o 8 Gigabyte di RAM con 128 Gigabyte di memoria interna espandibile tramite micro-SD. Come anticipato dalle precedenti indiscrezioni, Galaxy A90 5G presenta un sistema di tripla fotocamera posteriore.

Nello specifico, il sensore principale da 48 Megapixel (f/2.0) è assistito da un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2) e un terzo da 5 Megapixel (f/2.2) per la profondità di campo. La parte frontale ospita una fotocamera da 32 Megapixel (2.0) all’interno di un notch a goccia. Il display è un pannello Super-AMOLED da 6.7 pollici e risoluzione Full-HD+ con sensore biometrico integrato. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.500 mAh.

Galaxy A90 5G sarà disponibile a partire da domani 4 Settembre in Corea. Samsung assicura che successivamente verrà commercializzato in altri mercati. Per il momento, non c’è nessuna menzione al prezzo di vendita. Tuttavia, nei mesi scorsi alcune fonti hanno sostenuto che lo smartphone in questione avrebbe avuto un prezzo inferiore all’attuale Galaxy S10e, in listino a 779 euro.

Se Samsung dovesse posizionarlo al di sotto di questa cifra, Galaxy A90 5G avrebbe tutte le carte in regola per giocarsi un ruolo da protagonista nella fascia medio-alta del mercato smartphone, dove ormai fanno da padroni i marchi cinesi. Restiamo comunque in attesa si ulteriori informazioni in merito.