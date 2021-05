Samsung Galaxy S21 FE avrà tutta la potenza che serve, svelate le specifiche

Non sono pochi gli utenti che stanno aspettando con ansia l’arrivo della versione 2021 dello smartphone Galaxy Fan Edition. Quello che molto probabilmente sarà chiamato Samsung Galaxy S21 FE è apparso più volte in alcuni render che hanno fatto il giro dei social e ora finalmente possiamo dare una prima occhiata a quelle che potrebbero essere le sue specifiche. Spoiler: quasi sicuramente vi piacerà!

Le specifiche del presunto Samsung Galaxy S21 FE sono apparse per la prima volta negli archivi di un famoso benchmark. Lo smartphone dovrebbe essere conosciuto con il numero di modello SM-G990B, e proprio un dispositivo contraddistinto da questa sigla alfanumerica ha dato prova delle proprie capacità su Geekbench.

Secondo l’archivio dei risultati ottenuti nei test, lo smartphone in questione dovrebbe montare sotto la scocca lo stesso SoC della famiglia Galaxy S21 normale, ovvero lo Snapdragon 888 5G, il più veloce chip per smartphone al momento sul mercato. Ad accompagnare questo agglomerato di potenza pura ci penseranno 6GB di RAM, più che sufficienti per la maggior parte degli utenti, e giungerà sul mercato con a bordo Android 11.

Lo smartphone dovrebbe assomigliare molto ai prodotti della linea Galaxy A 2021 da poco annunciata dall’azienda sudcoreana, se i precedenti render apparsi in rete sono da ritenere attendibili. Sotto la scocca colorata dovrebbe trovare posto una batteria da 4500mAh.

La data di lancio ufficiale per lo smartphone non è ancora stata annunciata, tuttavia in molti credono che possa essere presentato al mondo in agosto, accanto a Galaxy Z Flip 3 e a Galaxy Z Fold 3. Non si conoscono ancora ulteriori dettagli riguardo alle specifiche tecniche delle fotocamere sa siamo sicuri che con l’avvicinarsi dell’evento di lancio ne sapremo sicuramente di più.

Voi cosa ne pensate? Dopo il successo di Samsung Galaxy S20 FE, vi farete tentare?